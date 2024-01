Pattinaggio artistico: agli Europei 2024 ci sarà anche Roberta Rodeghiero. L’ex azzurra a Kaunas come Team Leader

La Nazionale italiana di pattinaggio artistico potrà contare su un grande supporto in vista dei Campionati Europei 2023 in programma a Kaunas dall’8 al 14 gennaio. Come riporta 7 comuni online gli azzurri infatti saranno accompagnati da Roberta Rodeghiero, ex atleta che partirà alla volta della Lituania nel ruolo di Team Leder, mansione coperta lo scorso anno da Nicole Della Monica.

La nativa di Schio torna dunque nella rassegna continentale a sette anni di distanza dalla sua ultima partecipazione datata 2017, quando conquistò la nona piazza in quel di Ostrava, incasellando il terzo piazzamento consecutivo in top 10 della carriera.

Rodeghiero ha successivamente presto parte nel 2019 ai Campionati del Mondo di Saitama, terminando la sua prova in trentunesima piazza. L’ultima competizione internazionale risulta essere invece il Triglav Trophy & Narcisa Cup del 2022, gara chiusa al quarto posto.

E chissà se le presenza di una leonessa come Roberta potrà dare la giusta forza a Lara Naki Gutmann e Sarina Joos, due pattinatrici che avranno il compito di certificare il rilancio del movimento femminile, proseguendo quanto di buono visto agli Assoluti di Pinerolo.

Foto: Pier Colombo

