Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: il bilancio di Hollan. “Soddisfatto, ora testa ai Mondiali”

Si sono conclusi da poche ore i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico, rassegna andata in scena a Ponte Di Legno che ha regalato all’Italia 38 medaglie complessive tra categorie giovanili (Cadetti-Jeunesse) e maggiori (Junior-Senior), di cui tredici del metallo più pregiato. Un risultato come sempre sfavillante, ma che certifica anche la grande crescita da parte degli altri Paesi, Spagna e Portogallo in primis, apparsi davvero migliorati in modo omogeneo nell’ultimo periodo.

In conclusione di rassegna la Federazione Italiana Sport Rotellistici ha intercettato il CT della Nazionale azzurra Fabio Hollan, il quale ha tracciato un bilancio sulla competizione continentale, rimarcando delle pesanti assenze dell’ultimo minuto: “Sono soddisfatto per le prestazioni dei ragazzi e per il medagliere che ha raggiunto quota 38. È pur vero che chiudiamo l’Europeo con qualche medaglia in meno rispetto al 2022, ma questo è dovuto anche al fatto che nell’ultima settimana ci sono state tre defezioni di altrettanti atleti, due del Singolo e uno della Solo dance, che avrebbero potuto andare a podio”.

In seconda battuta Hollan ha poi posto l’accento sui prossimi Campionati Mondiali: “Adesso si pensa già al Mondiale e credo che, per azzurri come Alessandro Liberatore e la coppia Alessandro Bozzini-Alice Piazzi, questa competizione continentale si sia rivelata un ottimo banco di prova”.

Ricordiamo che la rassegna continentale quest’anno sarà di scena in Colombia, nello specifico ad Ibaguè, dal 19 al 30 settembre.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)