Pattinaggio artistico, il calendario degli Europei 2024: date, programma, tv, orari giornalieri

Il momento tanto atteso è arrivato. Tra poco più di una settimana si alzerà il sipario sui Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico in scena a Kaunas, Paese che ha sostituito in corsa Budapest, fattore che ha portato l’organizzazione ad anticipare la rassegna continentale inusualmente in programma nella seconda settimana di gennaio.

Si tratta, senza mezzi termini, dell’evento più importante tra tutti in ottica Italia. Sul ghiaccio lituano infatti i nostri ragazzi saranno iper competitivi in tre specialità su quattro, con possibilità più che concrete di conquistare diverse posizioni sul podio e di scrivere nuove pagine di storia.

Andiamo con ordine. I fari saranno puntati sul Charléne Guignard-Marco Fabbri, chiamati a ottenere per il secondo anno consecutivo la medaglia d’oro, impresa mai raggiunta nella danza. Gli avversari da battere saranno Lilah Fear-Lewis Gibson. Insieme ai veterani presenti anche gli azzurri Victoria Manni-Carlo Roethlisberger e Leia Dozzi-Pietro Papetti, questi ultimi alla prima partecipazione.

Aspettative altissime anche nelle coppie d’artistico, dove tutti i team tricolore possono raggiungere sulla carta il traguardo più ambito. Chiaramente i principali indiziati saranno i Campioni in carica Sara Conti-Niccolò Macii, seguiti dagli ottimi Lucrezia Beccari-Matteo Guarise e da Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini (argento lo scorso anno). Ma sarà tutto fuorché semplice: a cercare di rovinare la festa ci saranno infatti i preoccupanti teutonici Minerva Fabienne Hase-Nikita Volodin, vincitori delle discusse Finali Grand Prix, oltre che Annika Hocke-Robert Kunkel (trionfatori a Skate America) e soprattutto i georgiani Anastasia Metelkina-Luka Berulava, impressionanti in categoria Junior e capaci di attestarsi oltre i 200 punti anche in campo Senior. A questi si aggiungono gli ungheresi Maria Pavlova-Alexei Sviatchenko, mine vaganti della prova.

Potrebbe palesarsi un’avvincente sfida Francia-Italia nella gara individuale maschile. Le attenzioni saranno rivolte in questo caso sul detentore del titolo Adam Siao Him Fa, capace di superare già i 300 punti in stagione, oltre che sul connazionale Kevin Aymoz. Il comparto azzurro formato da Matteo Rizzo (argento nel 2023), Gabriele Frangipani e Nikolaj Memola è però pronto a stupire, fronteggiando anche diversi underdog con i punti nelle mani per fare bene. Anastasiia Gubanova, Loena Hendrickx e Nina Pinzarrone è invece il trittico di testa femminile, segmento dove l’Italia cercherà di piazzare due atlete nelle prime dieci posizioni con Sarina Joos (può puntare anche alla top 6 al suo debutto in maglia azzurra) e Lara Naki Gutmann.

I Campionati Europei 2024 di pattinaggio artistico saranno visibili integralmente sulla piattaforma Discovery+. Prevista tuttavia un’ampia programmazione in diretta su RAI Sport HD+ oltre che sui canali lineari di Eurosport. Il palinsesto sarà ufficializzato a ridosso dell’evento. Di seguito tutti i dettagli.

EUROPEI 2024: IL PROGRAMMA DELL’EVENTO

Lunedì 8 gennaio

Allenamenti

Martedì 9 gennaio

Allenamenti

Mercoledì 10 gennaio

12:00-14:56 Short program coppie d’artistico

15:30 Cerimonia d’apertura

16:15-20:49 Short program individuale maschile

Giovedì 11 gennaio

12:15-16:55 Short program individuale femminile

18:00-20:50 Free program coppie d’artistico

Venerdì 12 gennaio

11:00-15:57 Rhythm dance danza sul ghiaccio

17:00-20:52 Free program individuale maschile

Sabato 13 gennaio

12:00-15:52 Free program individuale femminile

17:30-20:50 Free dance danza sul ghiaccio

Domenica 14 gennaio

14:30-17:00 Exhibition Gala

EUROPEI 2024 PATTINAGGIO ARTISTICO: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

Diretta Tv: previsti collegamenti in diretta e trasmissioni in differita su RAI Sport+HD oltre che sui canali lineari Eurosport 1, Eurosport 2. Il palinsesto è in fase di lavorazione

Diretta Streaming: integrale su Discovery+, RAI Play (per le gare coperte e trasmesse sul canale 57), Sky Go e DAZN (per le gare trasmesse su Eurosport 1 ed Eurosport 2)

Foto: (Xinhua/Ju Huanzong) – Ju Huanzong/IPA Agency

