Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: giochi apertissimi nella danza, bene gli azzurri delle coppie d’artistico

Giornata di conferme ai Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle, competizione in fase di svolgimento a Ponte di Legno, complice i segmenti più corti delle coppie d’artistico e di danza, due gare che hanno dato delle risposte molto interessanti, anche più del previsto.

Nelle coppie d’artistico in quello che è di fatto una sorta di mini Campionato Nazionale a imporsi con margine sono stati Alice Piazzi-Alessandro Bozzini, abili a raccogliere 65.54 (45.53, 22.01) tenendo a debita distanza Caterina Locuratolo-Jacopo Russo e Anna Sartori-Andrea Di Punzio, rispettivamente secondi e terzi con 59.32 (39.90, 19.42) e con 46.65 (29.82, 16.83). Ilaria Mattioli-Manuel Rossi sono invece primi in solitaria in ambito Junior con 40.24 (21.41, 18.83)

Giochi apertissimi invece nella danza, prova che vede al momento come leader gli iberici Lidia Mateo Vazquez-Manuel Delgado Alonso, team che grazie al miglior riscontro tecnico è riuscito a raccogliere 52.64 (26.65, 25.99), due punti in più rispetto agli azzurri Chiara De Luca-Mattia Qualizza che, nonostante le migliori components del lotto, hanno perso terreno sul primo punteggio a causa di delle chiamate inferiori in tre elementi su quattro rispetto ai primi classificati. Il margine per il blitz nella danza libera però c’è tutto.

Ma attenzione perché in lizza ci sono anche altre tre coppie di danzatori, tra cui due italiane: stiamo parlando di Ilaria Golluscio-Samuele Stasi, terzi con 50.67 (24.55, 26.12), dei lusitani Andreia Oliveira-Ernesto Silva, quarti con 49.37 (24.00, 25.37), e di Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, quinti con 49.13 (24.00, 25.13).

Fuori dalla top 3 invece in campo Junior Alice Vedova-Emanuele Babuin, quarti con 42.91 (21.65, 21.26) davanti a Mathilda Pietrobuoni-Davide Benassi, quinti con 41.45 (19.45, 22.00). Doppietta portoghese poi con Ema Pitoco Sousa-Diogo Carvalho, in testa con 52.03 (25.90, 26.13) precedendo i compagni di squadra Mariana Sofia Pinheiro-Diogo Daniel Ferreira, secondi con 47.40 (23.65, 24.75). A un passo infine gli spagnoli Lidia Aloma Delgado-Ot Font Fernandez, terzi con 47.00 (25.50, 22.50).

Domani, lunedì 4 settembre, scenderanno in pista gli specialisti dell’inline.

Foto: LaPresse