Pattinaggio artistico a rotelle, Europei 2023: De Luca-Qualizza trionfano nella danza, Piazzi-Bozzini oro nelle coppie d’artistico

Gioia azzurra sfrenata a Ponte di Legno, località della Val Camonica che ospita in questi giorni i Campionati Europei 2023 di pattinaggio artistico a rotelle. Dopo una free dance da brivido infatti la coppia di danza formata da Chiara De Luca e Mattia Qualizza ha conquistato una meravigliosa e meritatissima medaglia d’oro in rimonta, ottenendo il trionfo continentale al primo anno d’attività.

Ma andiamo con ordine. Gli azzurri, secondi di un’incollatura dopo la style dance, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo spingendo forte l’acceleratore nel riscontro delle components, per dispersione le migliori del lotto. Ottimo anche il tecnico che ha raggiunto quota 40.00 grazie a sette elementi di buona qualità, giustamente rimarcata da un QOE elevato. Tra le difficoltà del layout particolarmente apprezzate dalla giuria spiccano due sollevamenti, quello combinato e quello rotazionale (entrambi di livello 4), oltre che la sequenza di passi in presa.

Con uno score sopra il 7.00 in tutte le quattro voci del secondo punteggio dunque i danzatori hanno sfiorato quota 80 raccogliendo 79.17 (40.00, 39.17) totalizzando 130.00 e regolando di tre punti gli iberici Lidia Mateo Vazquez-Manuel Delgado Alonso, primi nel segmento più breve e scivolati al secondo dopo aver pattinato il terzo libero, rallentato da una qualità non particolarmente alta negli elementi e da un problema nel sollevamento rotazionale, fattore che inchiodato il loro score a 74.89 (39.30, 35.59) per 127.53.

Nota di merito poi per Linda Siciliano-Vittorio Gastaldi, bronzo dopo essere partiti dalla quinta piazza nella style con un libero valutato 76.79 (41.85, 34.95) in cui hanno raccolto il miglior tecnico di giornata per il totale di 125.92. Ilaria Golluscio-Samuele Stasi si sono invece dovuti accontentare della quarta piazza per via di una prova da 68.56 (33.95, 34.61) viziata anche da una defaillance nei travelling, chiamati di livello base.

Cambia completamente la classifica in campo Junior, dove a trionfare sono stati i lusitani Mariana Sofia Pinheiro, autori di una free da 82.08 (46.50, 35.58) per 129.48 arginando gli spagnoli Lidia Aloma Delgado-Ot Font Fernandez, argento con 68.38 (39.80, 29.58) per 116.38 davanti ad Ema Pitoco Sousa-Diogo Carvalho, questi ultimi abili ad approfittare dell’ampio vantaggio accumulato nella style che ha permesso loro di non scivolare giù dal podio malgrado i 59.50 (30.50, 32.50) per 111.53 scaturiti da una performance fortemente complicata 3 punti e mezzo di detrazione. Bene gli azzurri Alice Vedova-Emanuele Babuin, quarti con il terzo segmento lungo giudicato 63.38 (36.25, 27.13) per 106.29. Quinti invece Mathilda Pietrobuoni-Davide Benassi con 63.35 (37.35, 26.00) per 104.80.

Nelle coppie d’artistico invece Alice Piazzi-Alessandro Bozzini hanno raggiunto il primo successo continentale nella massima categoria,eseguendo un libero d’alto livello con cui si sono attestati in quota 110.09 (69.30, 40.79) per 175.63 tenendo ad ebita distanza Caterina Locuratolo-Jacopo Russo, argento con 92.48 (59.84, 36.14) per 151.80. Bronzo infine per Anna Sartori-Andrea Di Punzio con 78.72 (48.32, 32.40) per 125.37. Ilaria Mattioli-Manuel Rossi poi in solitaria hanno trovato il punteggio di 82.16 (51.82, 31.34) per 122.40.

Domani, mercoledì 6 settembre, si assegneranno le medaglie della specialità dell’inline.

Foto: Raniero Corbelletti (per gentile concessione di FISR, Federazione Italiana Sport Rotellistici)