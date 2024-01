Pallanuoto, Silipo non si accontenta: “Con l’Olanda semifinale da gustare: ci giochiamo le Olimpiadi!”

L’Italia ha agguantato la semifinale degli Europei di pallanuoto femminile. Serviva una reazione da parte del Setterosa e la squadra di Carlo Silipo non ha deluso le aspettative, superando per 12-11 l’Ungheria in un match che ha visto sempre le azzurre avanti, ma con le magiare mai dome fino all’ultimo possesso. Una vittoria che permette all’Italia di entrare in zona medaglie e soprattutto di rimanere in corsa ancora per il pass olimpico.

Ci sarà ora da giocare una difficilissima semifinale contro l’Olanda padrona di casa tra due giorni. Una vittoria darebbe la certezza di una medaglia al Setterosa e soprattutto avvicinerebbe le azzurre a Parigi. Un pass olimpico che diventerebbe certo in caso di finale tra Italia e Spagna, mentre, se le squadra di Silipo dovesse incontrare la Grecia, solo la vincente andrebbe ai Giochi.

Il CT azzurro ha commento così la partita di oggi contro l’Ungheria: “Sapevo che le ragazze avrebbero fornito una grande prestazione. In allenamento l’avevo viste cariche, pronte e determinate. Questa sera sono state bravissime, perché in difesa hanno concesso pochissimo e in attacco sono state lucide”.

Uno sguardo alla semifinale: “Adesso ci aspetta una semifinale bellissima da giocare contro le padrone di casa. Ce la gusteremo e la prepareremo nelle migliori condizioni possibili. Sappiamo che la vittoria ci aprirebbe le porte delle Olimpiadi”.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...