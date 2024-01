Pallanuoto femminile, Europei 2024: risultati e classifiche della prima giornata. Bene il Setterosa

Iniziati gli Europei di pallanuoto femminile in quel di Eindhoven: non ci sarà un attimo di pausa, con le compagini che torneranno in acqua già da domani. Subito un successo netto per l’Italia che batte Israele 20-11. Andiamo a scoprire nel dettaglio tutti i risultati odierni e le classifiche aggiornate.

RISULTATI PRIMA GIORNATA EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 2024

1^ giornata – venerdì 5 gennaio

Girone A

Olanda-Croazia 24-6 (5-2, 6-2, 7-1, 6-1)

Ungheria-Grecia 12-14 (4-4, 2-2, 4-3, 2-5)

Girone B

Israele-Italia 11-20 (2-6, 2-7, 2-4, 5-3)

Spagna-Francia 17-8 (4-1, 4-2, 4-3, 5-2)

Girone C

Romania-Repubblica Ceca 12-13 (1-1, 4-1, 3-6, 4-5)

Serbia-Turchia 13-6 (2-2, 2-1, 5-0, 4-3)

Girone D

Slovacchia-Gran Bretagna 7-12 (1-5, 0-3, 3-2, 3-2)

Germania-Bulgaria 29-9 (10-2, 9-1, 5-3, 5-3)

CLASSIFICHE

Girone A

Olanda 3

Grecia 3

Ungheria 0

Croazia 0

Girone B

Italia 3

Spagna 3

Francia 0

Israele 0

Girone C

Serbia 3

Repubblica Ceca 3

Romania 0

Turchia 0

Girone D

Germania 3

Gran Bretagna 3

Slovacchia 0

Bulgaria 0

Foto di Andrea Masini/DBM

