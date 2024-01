Pallanuoto femminile, Europei 2024: risultati 7 gennaio. Ungheria sulla strada del Setterosa, primo scontro diretto per Parigi 2024

Si chiude la prima fase a gironi ad Eindhoven, nei Paesi Bassi, agli Europei 2024 di pallanuoto femminile: i match del terzo ed ultimo turno definiscono le classifiche dei gironi e, di conseguenza, gli incroci del tabellone ad eliminazione diretta.

Nella terza giornata della Division I, nel Girone A i Paesi Bassi piegano la Grecia per 15-10, mentre l’Ungheria liquida la Croazia per 17-2, invece nel Girone B la Francia doppia Israele battuto per 16-8, mentre la Spagna regola l’Italia per 14-8.

Nella Division II, nel Girone C la Romania piega la Turchia per 9-7, mentre la Serbia liquida la Repubblica Ceca per 15-4, invece nel Girone D la Gran Bretagna doppia la Germania, sconfitta per 12-6, mentre la Slovacchia liquida la Bulgaria per 23-8.

Domani le semifinali per il 13° posto saranno Slovacchia-Turchia e Bulgaria-Romania, mentre gli ottavi di finale saranno Croazia-Serbia, Israele-Gran Bretagna, Francia-Germania ed Ungheria-Repubblica Ceca. Proprio la vincente di quest’ultima sfida affronterà l’Italia martedì sera alle ore 20.30 nei quarti di finale.

L’Italia affronterà molto probabilmente l’Ungheria in quello che è un primo scontro diretto per le Olimpiadi, con la Grecia, spettatrice interessata, che avrà un quarto di finale più morbido contro Francia o Germania. Paesi Bassi, Spagna e Francia sono già qualificate ai Giochi di Parigi 2024.

RISULTATI EUROPEI PALLANUOTO FEMMINILE 7 GENNAIO

3a giornata – Eindhoven, Paesi Bassi

Division I

Girone A

Paesi Bassi-Grecia 15-10 (4-3, 5-1, 2-3, 4-3)

Ungheria-Croazia 17-2 (5-1, 6-0, 3-1, 3-0)

Classifica

Paesi Bassi 9, Grecia 6, Ungheria 3, Croazia 0.

Girone B

Israele-Francia 8-16 (3-4, 2-5, 1-3, 2-4)

Spagna-Italia 14-8 (5-1, 3-3, 3-2, 3-2)

Classifica

Spagna 9, Italia 6, Francia 3, Israele 0.

Division II

Girone C

Romania-Turchia 9-7 (4-2, 2-3, 3-2, 0-0)

Serbia-Repubblica Ceca 15-4 (3-1, 4-0, 4-1, 4-2)

Classifica

Serbia 9, Repubblica Ceca 6, Romania 3, Turchia 0.

Girone D

Slovacchia-Bulgaria 23-8 (6-2, 4-2, 6-2, 7-2)

Germania-Gran Bretagna 6-12 (1-3, 0-3, 3-5, 2-1)

Classifica

Gran Bretagna 9, Germania 6, Slovacchia 3, Bulgaria 0.

PROGRAMMA SECONDA FASE

Lunedì 8 gennaio

Semifinali 13° posto

12.00 (25) Slovacchia-Turchia

13.30 (26) Bulgaria-Romania

Ottavi di finale

16.00 (27) Croazia-Serbia

17.30 (28) Israele-Gran Bretagna

19.00 (29) Francia-Germania

20.30 (30) Ungheria-Repubblica Ceca

Martedì 9 gennaio

Finale 15° posto

09.00 (31) Perdente gara 25-Perdente gara 26

Finale 13° posto

10.30 (32) Vincente gara 25-Vincente gara 26

Semifinali 9° posto

12.00 (33) Perdente gara 27-Perdente gara 29

13.30 (34) Perdente gara 28-Perdente gara 30

Quarti di finale

16.00 (35) Spagna-Vincente gara 27

17.30 (36) Paesi Bassi-Vincente gara 28

19.00 (37) Grecia-Vincente gara 29

20.30 (38) Italia-Vincente gara 30

Giovedì 11 gennaio

Finale 11° posto

12.00 (39) Perdente gara 33-Perdente gara 34

Finale 9° posto

13.30 (40) Vincente gara 33-Vincente gara 34

Semifinali 5° posto

16.00 (41) Perdente gara 35-Perdente gara 37

17.30 (42) Perdente gara 36-Perdente gara 38

Semifinali 1° posto

19.00 (43) Vincente gara 35-Vincente gara 37

20.30 (44) Vincente gara 36-Vincente gara 38

Sabato 13 gennaio

Finale 7° posto

16.00 (45) Perdente gara 41-Perdente gara 42

Finale 5° posto

17.30 (46) Vincente gara 41-Vincente gara 42

Finale 3° posto

19.00 (47) Perdente gara 43-Perdente gara 44

Finale 1° posto

20.30 (48) Vincente gara 43-Vincente gara 44

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani

