Pallanuoto femminile, batosta per il Setterosa agli Europei contro la Spagna

Torna sulla terra il Setterosa. Le due vittorie ad inizio Europei con Francia ed Israele avevano fatto ben sperare la compagine azzurra che però è stata battuta nettamente dalla Spagna per 14-8 nel terzo incontro del Gruppo B in quel di Eindhoven.

Parte e finisce male l’incontro per la banda guidata da Carlo Silipo. Il primo quarto è da dimenticare: un 5-1 nettissimo per le iberiche che si affidano alle trascinatrici Ruiz Barril e Forca Ariza. Il Setterosa prova a reagire nel secondo quarto, trova un minimo break, ma a metà gara è ancora -4.

Giustini è l’unica che ha quel qualcosa in più per provare a sorprendere le iberiche, anche in controfuga, ma gli errori azzurri sono costanti e la Spagna vola via. L’ultimo parziale perso 2-0 dice tutto su una giornata da dimenticare. Per le azzurre quarti di finale con l’Ungheria (ampiamente favorita contro la modesta Repubblica Ceca), una sfida dura per essere un dentro-fuori.

Spagna-Italia 13-6

Spagna: Ester Ramos , A. Ruiz Barril , A. Espar Llaquet 2, B. Ortiz 1, Perez Vivas , Crespi Barriga , E. Ruiz Barril 3, Piralkova , Forca Ariza 5, Camus Amoros , Garcia Godoy 1, Leiton Arrones 1, Terre Marti . All. Oca Gaia

Italia: Condorelli , Tabani , Galardi , Avegno 1, Giustini 3, Bettini 1, Picozzi , Bianconi , Palmieri 1, Marletta , Cergol , Viacava , Banchelli . All. Silipo

Arbitri: Dutilh (Ned), Daskalopoulou (Gre)

Note

Parziali: 5-1 3-3 3-2 2-0 Uscite per limite di falli Crespi Barriga (S) a 6’48 e Camus Amoros (S) a 7’18 del terzo tempoSuperiorità numeriche: Spagna 6/12 e Italia 3/12. In porta Terre Marti (S) e Banchelli (I). In tribuna Gant e Cordovani. Ammonito per proteste il tecnico Silipo a 3’24 del secondo tempo.

Foto di Andrea Masini/DBM

Leggi tutte le notizie di Pallanuoto su OA Sport...