Pallanuoto femminile, Europei 2024: esordio sulla carta senza difficoltà per il Setterosa, che sfida Israele

Così come accaduto ieri per i colleghi uomini a Zagabria, anche per il Setterosa l’esordio agli Europei di pallanuoto, questa volta in quel di Eindhoven, appare, almeno sulla carta, più che abbordabile. Le azzurre infatti affronteranno oggi nel primo match del cammino continentale Israele.

L’obiettivo dichiarato da parte del CT Carlo Silipo è quello di aggiudicarsi il raggruppamento B (presenti anche Francia e Spagna, che si sfideranno oggi) per poi proseguire il percorso e puntare al pass olimpico che sarebbe fondamentale per guardare con tranquillità a Parigi, ricordando che il Setterosa manca da ormai otto anni alle Olimpiadi.

La sfida con le israeliane, che in principio avrebbero dovuto ospitare la manifestazione (cambio di sede all’ultimo secondo a causa delle note vicende che stanno coinvolgendo il Paese), come detto, non dovrebbe destare patemi. Due successi per la compagine israeliana agli ultimi Mondiali di Fukuoka, ma contro le Nazionali più blasonate sempre valanghe di gol subiti.

L’ultimo precedente ufficiale tra le due squadre è quello dell’agosto 2022 agli Europei in Croazia: netto 18-5 per la compagine tricolore nella fase a gironi.

