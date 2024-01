Pallamano, Europei 2024: Portogallo, Danimarca e Svezia aprono con un successo il ‘Main Round’

Inizia finalmente il ‘Main Round’ per quanto riguarda i campionati Europei 2024 di pallamano, manifestazione che si sta disputando in Germania. Sei squadre sono scese in campo nella giornata odierna, tre incontri validi per il ‘Gruppo 2’ si sono tenuti presso la Barclays Arena di Amburgo.

Iniziamo dal sigillo del Portogallo ai danni della Norvegia. Gli uomini di Paulo Pereira superano la Norvegia che per tutta l’ora d’azione è stata inferiore, il risultato finale di 37 a 32 ha confermato il parziale del primo tempo di 15-18. Partita ‘semplice’ anche per la Svezia che per 28 a 22 ha respinto ogni ipotetico attacco da parte della Slovenia.

Ultima, ma non meno importante è la Danimarca che ha rispettato le attese della vigilia nel duello contro l’Olanda. Nikolaj Jacobsen ha condotto verso il successo i propri ragazzi, 39-27 è stato l’esito di un incontro a senso unico.

Domani scatterà il ‘Gruppo 1’ presso la Lanxess Arena di Colonia. Ungheria, Austria, Francia, Croazia, Islanda e soprattutto la Germania daranno spettacolo, altri tre match sono in programma come accaduto nella giornata appena conclusa.

I RISULTATI DI OGGI (17 GENNAIO)

Norvegia – Portogallo 32-37

Danimarca – Olanda 39-27

Slovenia – Svezia 22-28

Foto. Shutterstock.com