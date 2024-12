Pallamano: Slovenia, Danimarca e Norvegia al top nel ‘Gruppo 2’

Slovenia, Danimarca e Norvegia si impongono quest’oggi negli Europei 2024 di pallamano al femminile. Tre le partite disputate quest’oggi presso l’Wiener Stadthalle di Vienna, protagonista del day-2 per quanto riguarda il Main Round del ‘Gruppo 2’.

La Svizzera, dopo aver perso due giorni fa contro la Germania, non è stata in grado di fronteggiare la Slovenia che con merito ha vinto per 25-34, mentre la Norvegia ha ottenuto una solida affermazione contro l’Olanda (21-31) nel duello più atteso della giornata.

Menzione finale anche per la Danimarca che ha gioito per il successo per 30-22 contro la Germania. Restano ora due incontri per il Gruppo 2 che si concluderà mercoledì 11 dicembre, un giorno dopo il Gruppo 1.

Le compagine iscritte al girone citato torneranno in azione domani per altri tre avvincenti match. Occhi puntati sulla Francia ed Ungheria che con tre affermazioni all’attivo in altrettante partite disputate sono ad un passo dal conquistare un pass per le semifinali.

I risultati di oggi (sabato 7 dicembre

Svizzera – Slovenia 25-34

Danimarca – Germania 30-22

Olanda – Norvegia 21-31