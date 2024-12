Pallamano: Francia, Romania ed Ungheria all’attacco negli Europei 2024

Francia, Svezia ed Ungheria non sbagliano nella seconda giornata del ‘Main Round’ per quanto riguarda gli Europei 2024 di pallamano al femminile. Sei partite si sono disputate quest’oggi valide per il Gruppo 1, tutti i match si sono tenuti presso la Főnix Aréna di Debrecen.

Le ungheresi, padrone di casa, hanno fatto la differenza per 31-21 abbattendo la concorrenza della Polonia. Le magiare ripetono l’acuto ottenuto contro il Montenegro che come da pronostico non ha retto il confronto contro la Francia (31-23). Il day-2 ha visto all’attacco anche la Romania che ha vinto per 2 punti nei confronti della Romania (25-23).

Tutte le compagini torneranno in campo domenica 8 dicembre per il terzo duello dei quattro previsti prima dell’ipotetico accesso in semifinale. Francia ed Ungheria sono ad un passo dal passaggio del turno con 6 punti all’attivo.

L’attenzione si sposta ora sul ‘Wiener Stadthalle’ di Vienna in Austria per la seconda giornata del ‘Main Round’ del Gruppo 2. La Svizzera incontrerà la Slovenia, mentre la Danimarca attende la Germania. Menzione finale anche per la Norvegia che fronteggerà l’Olanda.

I risultati di oggi (venerdì 6 dicembre)

Main Round – Gruppo 1

Svezia – Romania 23-25

Francia – Montenegro 31-23

Ungheria – Polonia 31-21