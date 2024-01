Pallamano, Europei 2024: l’Austria beffa la Spagna nella lotta per il ‘Main Round’

Ultima giornata di verdetti per quanto riguarda il ‘Round Preliminare’ agli Europei di pallamano 2024. Il Gruppo A, B e C hanno eletto i propri protagonisti per la seconda fase del torneo continentale, parentesi che si aprirà domani e che precederà in ordine cronologico la lotta per il titolo.

Iniziamo dal passaggio dei padroni di casa della Germania. I tedeschi hanno affrontato quest’oggi la Francia, i transalpini hanno avuto la meglio presso l’Merkur Spiel-Arena di Düsseldorf. 33-30 è stato il risultato finale di un duello ininfluente per l’accesso al Main Round, le due formazioni hanno giocato senza pressioni dopo il sigillo della Macedonia del Nord ai danni della Svizzera (29-27).

Gli ultimi due team citati hanno dovuto lasciare la manifestazione in compagnia di Montenegro e Serbia, out dal Gruppo C. I serbi hanno perso contro i rivali per un solo punto (29-30) regalando l’automatica qualificazione ad Islanda ed Ungheria, équipe che come da programma si sono sfidate presso l’Olympiahalle di Monaco di Baviera (25-33).

Decisamente più avvincente, invece, il Gruppo B, incerto fino alla fine. L’Austria ha primeggiato contro la Spagna raggiungendo un posto nel ‘Main Round’, gli atleti di Aleš Pajovič continuano l’avventura nonostante il pareggio odierno (33 reti a testa) grazie alla differenza reti negli incontri disputati il 10 ed il 14 gennaio. Passaggio anche per la Croazia, superiore anche quest’oggi contro la Romania (31-25) presso la SAP Arena di Mannheim.

Domani il torneo entra nella seconda significativa parte, mercoledì 17 gennaio segna infatti il via del ‘Main Round’ che eleggerà le squadre che successivamente accederanno direttamente in semifinale. Ricordiamo che verranno premiate le migliori compagini tra Gruppo 1 e 2.

I RISULTATI DI OGGI (16 GENNAIO)

Gruppo A

Macedonia del Nord – Svizzera 29-27

Francia – Germania 33-30

Gruppo B

Croazia – Romania 31-25

Spagna – Austria 33-33

Gruppo C

Serbia – Montenegro 29-30

Islanda – Ungheria 25-33

Foto. LaPresse

Leggi tutte le notizie di Pallamano su OA Sport...