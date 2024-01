Olimpia Milano-Bayern Monaco oggi in tv, Eurolega basket 2024: orario, programma, streaming

L’Olimpia Milano cerca il pronto riscatto in Eurolega! Oggi venerdì 5 gennaio al Forum di Assago – con inizio del match previsto alle ore 20:30 – i meneghini ospitano il Bayern Monaco nella diciannovesima giornata della regular season 2023-2024.

I milanesi vogliono cancellare il ko esterno di martedì sera contro l’Olympiacos Pireo (79-74), con un successo per il morale e anche per la classifica che finora vede l’EA7 Emporio Armani al tredicesimo posto con 7-11 di record. Coach Ettore Messina dovrà fare ancora i conti con l’infermeria piena, ma il blocco azzurro composto da Diego Flaccadori, Stefano Tonut e Nicolò Melli ha ben figurato nella trasferta ateniese sfiorando l’impresa dopo essere scivolati anche a -15 nel corso della partita.

Il Bayern Monaco si presenta al match odierno dopo la battuta d’arresto in volata di mercoledì sera contro la Virtus Bologna (85-83) nonostante i 22 punti di Carsen Edwards e la doppia doppia di Serge Ibaka (15 punti e 13 rimbalzi). I bavaresi hanno uno score in Eurolega di 8-10, che li mantiene in dodicesima piazza davanti proprio all’Olimpia Milano non lontani dalla zona che conta in classifica.

Palla a due che verrà alzata al Mediolanum Forum di Assago alle ore 20:30. La diretta TV sarà disponibile su Sky Sport Uno (canale 201), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. OA Sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE testuale con aggiornamenti costanti di questo match di Eurolega!

CALENDARIO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI

Venerdì 5 gennaio

Ore 20:30 EA7 Emporio Armani Milano-Bayern Monaco – Diretta TV su Sky Sport Uno (Canale 201)

PROGRAMMA OLIMPIA MILANO-BAYERN MONACO EUROLEGA BASKET 2024 OGGI: DOVE SEGUIRLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno (Canale 201)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, DAZN

Diretta LIVE testuale: OA Sport

