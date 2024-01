Basket, Olimpia Milano obbligata a vincere contro il Bayern Monaco

Sempre in emergenza, ma con le partite che diventano sempre meno e una classifica che torna ad allungarsi pericolosamente. L’EA7 Emporio Armani Milano ospita domani sera al Forum d’Assago il Bayern Monaco dopo il ko di misura subito al Pireo contro l’Olympiacos e per i ragazzi di Ettore Messina, nonostante le assenze, è d’obbligo una vittoria.

Milano ha convinto contro i greci, con gli italiani entrati dalla panchina – da Flaccadori a Tonut, passando per l’exploit di Bortolani – che hanno dimostrato di poter tenere viva la squadra biancorossa anche con le assenze di Mirotic, Lo, Shields, Baron e Ricci, anche se alla fine è arrivata una sconfitta. Ma ora al bel gioco serve unire i risultati, con la zona play-in che è a 3 successi di distanza.

Avversario di giornata un Bayern Monaco che, nonostante sia davanti all’Olimpia di un successo, è reduce da tre sconfitte negli ultimi 5 turni, compresa quella subita in rimonta ieri contro Bologna, ma soprattutto ha uno score tra punti fatti e subiti negativo, subendo 81,7 punti a partita (Milano 77,3) e segnandone 79,8 (Milano 78,8). In casa tedesca da tenere d’occhio il nazionale Andreas Obst, letale da oltre l’arco, Carsen Edwards, ma soprattutto Serge Ibaka, fortissimo a rimbalzo, un fondamentale costato caro a Milano contro l’Olympiacos.

Il Bayern è prima come rimbalzi presi in Eurolega (Milano penultima), mentre è solo 15sima come tiri da tre punti, con il 34,2% di media, mentre l’Olimpia qui spicca ed è seconda con il 38,7%. Difensivamente, invece, si sfidano la quarta miglior difesa (Milano) contro la dodicesima, come punti subiti e, ancora una volta, Messina si affiderà soprattutto alla sua difesa per contenere al massimo il punteggio dei tedeschi, sperando che le sue guardie – ma non solo – siano in giornata positiva al tiro, viste le assenze dei marcatori migliori, cioè Shields, Lo e Mirotic.

Credits: Ciamillo

