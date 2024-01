NFL, la 17a settimana elegge le regine delle due Conference: Baltimore Ravens e San Francisco 49ers

La 17a settimana della NFL ha emesso due verdetti importantissimi. Ad un solo turno dalla conclusione della regular season, infatti, sappiamo quali sono le due squadre che arrivano ai play-offs con la testa di serie numero 1 e, di conseguenza, salteranno il primo turno della post-season. Si tratta di Baltimore Ravens e San Francisco 49ers. Andiamo, quindi, a scoprire nel dettaglio come sono andate le cose nel weekend della NFL.

Nella AFC i Baltimore Ravens centrano una vittoria straordinaria contro i Miami Dolphins e si assicurano la testa di serie numero 1 della Conference salendo sul 13-3. Lamar Jackson e compagni hanno dominato con un impressionante 56-19 con il QB che ha lanciato per 5 mete (con 321 yards) e ha guidato la sua squadra ad un successo che conferma come la formazione del Maryland sia la favorita nella AFC.

I Miami Dolphins rimangono fermi sull’11-5 assieme ai Cleveland Browns (#5) che stendono i New York Jets per 37-20. Alla #3 rimangono i Kansas City Chiefs che superano 25-17 i Cincinnati Bengals ancora una volta senza brillare. Testa di serie numero 4 per i Jacksonville Jaguars che demoliscono i derelitti Carolina Panthers per 26-0, mentre alla #6 salgono i Buffalo Bills dopo aver piegato 27-21 i New England Patriots. La lotta per la #7 sarà decisa nell’ultima week con Indianapolis Colts, Houston Texans e Pittsburgh Steelers tutte sul 9-7.

Passando alla NFC, continua la corsa di testa dei San Francisco 49ers che si assicurano la testa di serie numero 1 superando i Washington Commanders a domicilio per 27-10. Alla #2 si confermano i Dallas Cowboys che si portano sull’11-5 dopo una tiratissima vittoria 20-19 contro i Detroit Lions che rimangono alla #3 con 11–5. Alla #4 troviamo i Tampa Bay Buccaneers che cadono in casa 13-23 contro i New Orleans Saints (8-8), mentre scivolano alla #5 i Philadelphia Eagles che crollano in casa 31-35 contro gli Arizona Cardinals.

Alla posizione numero 6 centrano i play-offs i Los Angeles Rams che piegano 26-25 a domicilio i New York Giants, mentre la lotta per la #7 vede in pole position i Green Bay Packers che salgono sull’8-8 dopo aver demolito i Minnesota Vikings in trasferta. Seattle Seahawks e New Orleans Saints (tutte sull’8-8) andranno a caccia dell’ultima posizione nel prossimo turno.

Foto: Jamie Lamor Thompson / Shutterstock.com

