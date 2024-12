NFL 2024 (week 13): Lions e Chiefs sempre in vetta alle Conference, vincono Bills, Eagles, Packers e Vikings in volata

La week 13 della NFL 2024, quella del Thanksgiving Day, ha emesso i propri verdetti con le squadre che ormai hanno il mirino ben puntato verso i play-offs.

Nella NFC rimangono saldamente in vetta i Detroit Lions (11-1) che faticano ma superano 23-20 i Chicago Bears (4-8) nello scontro interno alla NFC North. Dopo un primo tempo dominato e chiuso sul 16-0 Goff e compagni subiscono la rimonta di Caleb Williams e i Bears che si fermano a 3 soli punti dal pareggio. Vincono anche i Green Bay Packers (9-3) che stendono 30-17 i Miami Dolphins (5-7) grazie a una partita solida e senza sbavature con Love da 274 yds e 2 mete. Per la squadra della Florida tante yards ma poca concretezza.

Vincono ancora, ma soffrendo terribilmente, i Kansas City Chiefs (11-1) con un 19-17 sui Las Vegas Raiders (2-10) rischiando il sorpasso nell’ultima azione. Un errore della squadra del Nevada ha risolto tutto. Mahomes da 306 yds e 1 td, ma tutto il resto fatica in maniera evidente.

I Buffalo Bills (10-2) dominano 35-10 contro i San Francisco 49ers (5-7) sotto la neve. Allen e Cook dominano, mentre i californiani perdono per la stagione il loro fenomenale RB McCaffrey. I Baltimore Ravens (8-5) cadono in casa al cospetto dei Philadelphia Eagles (10-2) per 19-24. Ennesimo show di Barkley che corre per 107 yds e una mete. Vittoria incredibile dei Minnesota Vikings (1o-2) 23-22 contro gli Arizona Cardinals (6-6) dopo essersi trovati con l’acqua alla gola a 2 minuti dalla fine. Due drive perfetti dei Vikings e sorpasso finale!

Nella NFC South i Carolina Panthers (3-9) cedono all’overtime contro i Tampa Bay Buccaneers (6-6) per 23-26. Nella AFC North i Cincinnati Bengals (4-8) crollano 38-44 contro i Pittsburgh Steelers (9-3) che vedono Wilson lanciare per 414 yds e 3 mete. I New Orleans Saints (4-8) nulla possono in casa 14-21 contro i Los Angeles Rams (6-6). Nella AFC South i Jacksonville Jaguars (2-10) vengono sconfitti dagli Houston Texans (8-5) per 20-23 con l’attacco dei texani che ha dominato la scena.

Gli altri match. I Washington Commanders (8-5) schiantano 42-19 i Tennessee Titans (3-9). Gli Atlanta Falcons (6-6) cedono in casa 13-17 contro i Los Angeles Chargers (7-4), infine i New York Jets (3-9) perdono ancora, anche con i Seattle Seahawks (6-6) per 21-26. I New England Patriots (3-10) vengono beffati dagli Indianapolis Colts (6-7) per 24-25. Nella NFC East, infine, i Dallas Cowboys (5-7) piegano i derelitti New York Giants (2-10) per 27-20.

La week 13 si chiuderà questa notte con il Monday night match tra Denver Broncos e Cleveland Browns. Squadre in bye: nessuna.