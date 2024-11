NFL 2024 (week 12): vincono Lions, Vikings, Eagles, Packers e Chiefs che continuano a non brillare

La week 12 della NFL 2024 inizia a darci un quadro completo della situazione. Nella NFC il livello si fa sempre più alto con molte squadre con ottimi record, mentre nella AFC continuano a non brillare i Kansas City Chiefs. Nella NFC i Philadelphia Eagles (9-2) passano 37-20 in casa dei Los Angeles Rams (5-6) con un Barkley in formato MVP da 255 yds e 2 mete su corsa. Impressionante. Nella NFC West i Seattle Seahawks (6-5) hanno la meglio 16-6 sugli Arizona Cardinals (6-5) in un match nel quale gli attacchi non hanno propriamente brillato.

Sempre nella NFC vittoria pesante per i Green Bay Packers (8-3) che stendono 38-10 i San Francisco 49ers (5-6) con Jacobs da 106 yds su corsa e 3 mete e un Love che ha gestito il match a piacimento. Clamoroso quanto avvenuto nella NFC East. I Washington Commanders (7-5) cadono in casa 26-34 contro i derelitti Dallas Cowboys (4-7) con una serie di errori nel finale davvero clamoroso, tra cui il fallito extra point del pareggio a 24 secondi dal termine.

In cima alla NFC rimangono i Detroit Lions (10-1) che passeggiano 24-6 in casa degli Indianapolis Colts (5-7) con Goff da 269 yds su lancio e Gibbs da 90 su corsa e 2 td. Al loro inseguimento rimangono i Minnesota Vikings (9-2) che piegano 30-27 all’overtime i Chicago Bears (4-7) a domicilio. Passando alla AFC North, i Cleveland Browns (3-8) sgambettano 24-19 sotto la neve i Pittsburgh Steelers (8-3) che perdono una grande chance di mettere pressione ai primi della classe.

Vincono, ma con enorme fatica, i Kansas City Chiefs (10-1) che passano 30-27 in casa dei Carolina Panthers (3-8) confermando di non essere la squadra perfetta che molti immaginavano fino a qualche settimana fa. Negli altri match i Miami Dolphins (5-6) non lasciano scampo 34-15 ai New England Patriots (3-9), come i Tampa Bay Buccaneers (5-6) che passeggiano 30-7 in casa dei New York Giants (2-9). Nella AFC South i Tennessee Titans (3-8) sorprendono 32-27 a domicilio gli Houston Texans (7-5), mentre nella AFC West i Denver Broncos (7-5) vincono 29-19 in casa dei Las Vegas Raiders (2-9).

La week 12 si chiuderà questa notte con il Monday night match tra Los Angeles Chargers (7-3) e Baltimore Ravens (7-4). Squadre in bye: Atlanta Falcons, Buffalo Bills, New York Jets, New Orleans Saints, Cincinnati Bengals e Jacksonville Jaguars.