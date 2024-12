NFL 2024 (week 14): Lions e Chiefs vincono allo scadere e rimangono in vetta alle Conference

La week 14 della NFL 2024 regala notevoli conferme alle squadre di testa. Vincono all’ultimo secondo sia i Detroit Lions che i Kansas City Chiefs e blindano la loro prima posizioni nelle rispettive Conference, con i play-offs ormai all’orizzonte.

Nella NFC rimangono saldamente in vetta i Detroit Lions (12-1) che piegano i Green Bay Packers (9-4) per 34-31 nello scontro della NFC North. Dopo un match punto a punto, i padroni di casa vincono con un field goal all’ultimo secondo di Bates dopo aver rischiato un 4&1 nell’ultimo drive, quando erano già in raggio da field goal.

Nella AFC, invece faticano parecchio i Kansas City Chiefs (12-1) ma battono all’ultimo istante 19-17 i Los Angeles Chargers (8-5) nella sfida interna alla AFC West con un field goal di Butker che prima colpisce il palo, quindi entra tra i pali e beffa tremendamente i californiani. Chiefs che, per il nono anno di fila, vincono la Division.

Il match più bello della nottata è stato quello tra Los Angeles Rams (7-6) e Buffalo Bills (10-3) per uno spettacolare 44.42. Josh Allen è il primo QB della storia a segnare 3 mete su corsa e 3 su lancio in un solo match, i padroni di casa rispondono con un Nacua da 162 yds e una mete su ricezione. Nella NFC sorridono ancora i Seattle Seahawks (8-5) che vincono 30-18 lo scontro interno alla NFC West in casa degli Arizona Cardinals (6-7) con Charbonnet che corre per 134 yds e 2 td. Rispondono anche i Tampa Bay Buccaneers (7-6) che si liberano 28-13 dei Las Vegas Raiders (2-11) con Mayfield da 295 yds e 3 mete.

Nella AFC North netto successo dei Pittsburgh Steelers (10-3) per 27-14 sui Cleveland Browns (3-10) con Watson che lancia per 212 yds e 2 td. Meno facile del previsto il successo dei Philadelphia Eagles (11-2) sui Carolina Panthers (3-10) per 22-16 con Barkley che corre per 124 yds e continua nella sua annata da MVP. Ancora una vittoria per i Minnesota Vikings (11-2) che stendono 42-21 gli Atlanta Falcons (6-7) e rimangono a loro volta in scia ai Lions.

Negli altri match i Miami Dolphins (6-7) piegano i New York Jets (3-10) per 32-26 nel match interno alla AFC East, quindi i New Orleans Saints (5-8) passano a fatica 14-11 in casa dei New York Giants (2-11), mentre i Jacksonville Jaguars (3-10) fanno lo stesso sul campo dei Tennessee Titans (3-10) per 10-6. Nella NFC, infine, i San Francisco 49ers (6-7) dominano 38-13 sui Chicago Bears (4-9).

La week 14 si chiuderà questa notte con il Monday night match tra Dallas Cowboys e Cincinnati Bengals. Squadre in bye: Denver Broncos, Indianapolis Colts, New England Patriots, Washington Commanders, Baltimore Ravens e Houston Texans.