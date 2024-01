NFL, i Championship saranno Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers-Detroit Lions

Saranno, quindi, Baltimore Ravens-Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers-Detroit Lions i due Championship dei Play-offs NFL 2024. Il Divisional Round disputato nel corso di questa weekend ha emesso i propri verdetti e ci ha regalato quattro partite emozionanti e ricche di colpi di scena. Due delle quali sono state decise davvero in extremis. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Il weekend ha preso il via con lo scontro della AFC Baltimore Ravens #1-Houston Texans #4. Lamar Jackson ha preso per mano i compagni verso una vittoria per 34-10 che ha visto un primo tempo decisamente equilibrato (10-10). Nella ripresa il QB ha cambiato il volto alla partita dominando su lanci e corse. Si è passati poi alla NFC con San Francisco 49ers #1-Green Bay Packers #7. Molti avevano previsto una passeggiata per i californiani, ma i gialloverdi hanno fatto sudare le pene dell’inferno a Purdy, Kittle e compagni. Solamente un td del solito McCaffrey (dominante come sempre sulle corse) ha permesso il sorpasso (24-21( a poco più di un minuto dalla fine. Per Green Bay, una delle squadre più giovani ad avere raggiunto i play-offs, si chiude un cammino davvero eccezionale.

La domenica, poi, ha visto il match della NFC Detroit Lions #3-Tampa Bay Buccaneers #4. Jared Goff e compagni hanno fatto la differenza nel finale del match chiudendo 31-23, con la squadra della Florida che probabilmente ha fatto anche più di quello che ci si potesse aspettare. Ora per i Lions arriva la trasferta a Santa Clara per un Championship in cui partono ampiamente sfavoriti. Il programma si è concluso con la sfida della AFC, la più attesa, tra Buffalo Bills #2 e Kansas City Chiefs #3. Come sempre è grande spettacolo. Finisce 27-24 per Mahomes e compagni, ma un calcio sbagliato a un minuto dal termine costa un probabile overtime ai padroni di casa. Per i Chiefs ennesima prova maiuscola del duo Mahomes-Kelce e la consapevolezza che a Baltimore il Championship sarà tutto da giocare.

Foto: shutterstock