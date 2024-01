NBA, risultati della notte (3 gennaio): tripla doppia per Joel Embiid, vincono Thunder e Warriors

Sei le partite disputate nella notte NBA. Sul parquet una buona fetta di quelle che possono attualmente considerarsi le big della lega professionistica americana tra una conference e l’altra. Andiamo a scoprirne i risultati.

Per i Philadelphia 76ers (23-10) c’è subito la copertina, grazie al 110-97 sui Chicago Bulls (15-20). Ma non solo: è il primo quarto che decide tutto, in virtù del 42-15 che, di fatto, regola tutta la sfida. A completare il tutto ci pensa la tripla doppia di Joel Embiid da 31 punti, 15 rimbalzi e 10 assist. Per i Bulls 16 di DeMar DeRozan e 11 di Andre Drummond, che aggiunge 17 rimbalzi. Il vero big match, incerto fino al terzo quarto, è però quello che vede gli Oklahoma City Thunder (23-9) sconfiggere i Boston Celtics (26-7) per 127-123. Solita grande prova di Shai Gilgeous-Alexander con 36 punti, che cancella gli sforzi del duo Kristaps Porzingis (34 e 10)-Jayson Tatum (30 e 13).

Nettissimo il 112-85 dei New Orleans Pelicans (20-14) nei confronti dei Brooklyn Nets (15-19): dominio totale realizzato di squadra, con 7 uomini in doppia cifra e CJ McCollum a quota 16. Per i Nets 17 di Cameron Johnson. Quanto ai Memphis Grizzlies (11-22), c’è il 106-98 nei confronti dei San Antonio Spurs (5-28). Ja Morant e Desmond Bane mettono insieme 26 (con 10 assist) e 24 punti, mentre per gli Spurs ci sono i 20 di Victor Wembanyama.

I Golden State Warriors (16-17) trovano un bel 121-115 nei confronti degli Orlando Magic (19-14). Match equilibratissimo, nel quale contano tutti i 36 punti realizzati da Steph Curry, che nei fatti eclissa quasi tutto il resto. Compresi, in quota Magic, i 27 con 12 rimbalzi di Paolo Banchero e i 25 di Franz Wagner. Infine, 104-111 per gli Charlotte Hornets (8-24) sui Sacramento Kings (19-13): a regalare i sorrisi ci pensano Terry Rozier con 34 punti e Mikal Bridges con 27. Per i Kings 30 di De’Aaron Fox e 23 con 19 rimbalzi di Domantas Sabonis.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Philadelphia 76ers-Chicago Bulls 110-97

Oklahoma City Thunder-Boston Celtics 127-123

New Orleans Pelicans-Brooklyn Nets 112-85

Memphis Grizzlies-San Antonio Spurs 106-98

Sacramento Kings-Charlotte Hornets 104-111

Golden State Warriors-Orlando Magic 121-115

Foto: LaPresse

