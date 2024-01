NBA, risultati della notte (26 gennaio): Doncic nella storia con 73 punti. Per Booker sono 62, ma vince Indiana

Sono otto le partite di una notte NBA che rimarrà nella storia per la prestazione clamorosa di Luka Doncic. Lo sloveno ha polverizzato il suo career high, firmando 73 punti e diventando il quarto giocatore di sempre a riuscirci dopo Wilt Chamberlain, David Thompson e Kobe Bryant. Una prestazione dominante quella di Doncic, che chiude con 25/33 dal campo e trascina alla vittoria i suoi Dallas Mavericks per 148-143 sul campo degli Atlanta Hawks di un Trae Young da 30 punti e 11 rimbalzi.

Doncic ne segna 73, mentre Devin Booker si “ferma” a 62, ma quest’ultimo, a differenza dello sloveno, non può festeggiare la vittoria della sua squadra. Infatti la striscia di sette successi consecutivi dei Phoenix Suns si interrompe contro Indiana, che rimonta e si impone in un finale palpitante per 133-131. Per i Pacers decisivo un Pascal Siakam da 31 punti e soprattutto Obi Toppin, che dalla panchina chiude con una doppia doppia da 23 punti e 11 rimbalzi, oltre al canestro della vittoria a pochi secondi dalla fine.

Quinta vittoria consecutiva e aggancio alla vetta della Western Conference per gli eccezionali Oklahoma City Thunder, che dominano sul campo di New Orleans, lasciando i Pelicans ad appena 83 punti segnati. OKC ne mette a referto 107, trascinata soprattutto dai soliti Shai Gilgeous-Alexander (31 punti) e Chet Holmgren (20 punti e 13 rimbalzi).

La tripla doppia di James Harden guida i Los Angeles Clippers nella prima tappa del loro tour in trasferta (sette partite di fila), vincendo 127-107 sul campo dei Toronto Raptors. L’ex Philadelphia mette a referto 22 punti, 13 assist e 10 rimbalzi, ma ottimo il contributo anche di Paul George (21 punti) e Russell Westbrook (20 dalla panchina). Ai Raptors non sono bastati i 23 punti del rookie Scottie Barnes.

Nel più classico dei back-to-back i Cleveland Cavaliers si prendono la rivincita sui Milwaukee Bucks, imponendosi con il punteggio di 112-100. I 32 punti di Donovan Mitchell guidano i Cavs, ma c’è anche la doppia doppia di Jarrett Allen (24 punti e 14 rimbalzi). I Bucks, che sono ancora in attesa dell’arrivo in panchina di Doc Rivers (inizio prossima settimana) hanno avuto un Giannis Antetokounmpo da 22 punti e 11 rimbalzi.

Continua il momento no degli Orlando Magic, arrivati alla loro settima sconfitta nelle ultime dieci partite. Questa volta il ko arriva contro i Memphis Grizzlies, che vincono di misura 107-106 con un Jaren Jackson Jr. da 30 punti e 8 rimbalzi. Ai Magic non bastano i 27 punti di Paolo Banchero, con Orlando che è sprofondata in classifica nella Eastern Conference, trovandosi ora all’ottavo posto.

Si affrontavano nella notte la prima e la terza scelta dell’ultimo Draft, ma non c’è stata sfida, visto anche l’infortunio di Scoot Henderson, che dopo sei minuti (con anche 6 punti a referto) deve lasciare il campo. Victor Wembanyama firma, invece, 23 punti (con 12 rimbalzi) nel successo dei San Antonio Spurs contro i Portland Trail Blazers per 116-100. Spurs guidati anche dalla doppia doppia di Jeremy Sochan (31 punti e 14 rimbalzi), mentre ai Blazers non bastano i 40 punti di Anfernee Simons.

L’ultima partita della notte è quella che ha visto la netta vittoria degli Houston Rockets sul campo degli Charlotte Hornets per 138-104. A guidare il successo degli ospiti è stato Jalen Green, che ha chiuso la sua partita con 36 punti e 10 rimbalzi. Ottima anche la prova del rookie Cam Whitmore, che dalla panchina ha chiuso con 24 punti e 11 rimbalzi.

RISULTATI DELLA NOTTE NBA

Atlanta Hawks – Dallas Mavericks 143-148

Charlotte Hornets – Houston Rockets 104-138

Indiana Pacers – Phoenix Suns 133-131

Toronto Raptors – Los Angeles Clippers 107-127

Memphis Grizzlies – Orlando Magic 107-106

Milwaukee Bucks – Cleveland Cavaliers 100-112

New Orleans Pelicans – Oklahoma City Thunder 83-107

San Antonio Spurs – Portland Trail Blazers 116-100

