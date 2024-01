NBA, i risultati della notte (23 gennaio): Embiid esagera e ne fa 70, tripla doppia per Antetokoumpo. Bene anche Celtics e Suns

Altra grande notte quella completata da poco in NBA, con otto partite andate in scena per la regular season 2023-2024. Non sono mancate come sempre le grandi giocate da parte dei campioni che militano nella Lega cestistica più famosa al mondo: andiamo a fare quindi un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Philadelphia 76ers (29-13) prevalgono sui San Antonio Spurs (8-35) col punteggio di 133-123 con un terzo quarto da 42-31 di parziale ma soprattutto grazie ai 70 punti e 18 rimbalzi di un Joel Embiid inarrestabile – 18 punti per Tyrese Haxey, mentre per i texani 33 punti di Victor Wembanyama e 22 di Devin Vassell. Colpo esterno dei Cleveland Cavaliers (26-15) sugli Orlando Magic (23-21) per 99-126: doppia doppia per Donovan Mitchell (25 punti e 13 assist) e Jarrett Allen (!4 punti ed 11 rimbalzi), mentre per i padroni di casa 18 punti di Paolo Banchero e 17 di Franz Wagner. Fanno saltare il fattore campo anche i Milwaukee Bucks (30-13) che piegano a domicilio i Detroit Pistons (4-39) per 113-122: Giannis Antetokoumpo firma una tripla doppia da 31 punti, 17 rimbalzi e 10 assist con 26 punti di Khris Middleton – 19 punti per Isaiah Stewart subentrando dalla panchina, mentre non è sceso in campo il nostro Danilo Gallinari.

Vittoria fuori casa anche per i Memphis Grizzlies (16-27) contro i Toronto Raptors (16-28) col punteggio di 100-108 grazie a 27 punti di Jaren Jackson Jr. e 19 punti di Vince Williams Jr., mentre tra le fila dei canadesi 29 punti RJ Barrett e Scottie Barnes che accarezza la tripla doppia con 22 punti, 12 rimbalzi ed 8 assist. Affermazione esterna per gli Charlotte Hornets (10-31) contro i Minnesota Timberwolves (30-13) per 125-128: decisivo il quarto conclusivo da 18-36 di parziale, con Miles Bridges autore di 38 punti insieme ai 27 di Brandon Miller – ai Timberwolves non bastano i 62 punti di uno scatenato Karl-Anthony Towns ed i 18 di Nickeil Alexander-Walker. I Boston Celtics (34-10) mantengono la testa della classifica ad Est grazie al successo sui Dallas Mavericks (24-10) per 110-119: Jayson Tatum trascina i suoi con 39 punti ed 11 rimbalzi, mentre ai texani non bastano la tripla doppia di Luka Doncic (33 punti, 18 rimbalzi e 13 assist) ed i 23 punti di Kyrie Irving.

Non tremano in casa i Phoenix Suns (25-18) contro i Chicago Bulls (21-24) per 115-113, con i vice-campioni del 2021 che ribaltano la partita nel secondo tempo dopo il primo parziale da 22-37 in favore degli ospiti: Kevin Durant giganteggia mettendo a referto ben 43 punti, mentre per i Bulls 26 punti e 10 rimbalzi di Coby White e 21 di DeMar DeRozan. Nell’ultimo match che chiudeva la notte NBA i Sacramento Kings (24-18) prevalgono sugli Atlanta Hawks (18-25) col punteggio di 122-107: Harrison Barnes è il migliore dei suoi con 32 punti, insieme a Domantas Sabonis con una doppia doppia da 14 punti e 21 rimbalzi – 35 punti e 10 rimbalzi per Dejounte Murray tra le fila degli Hawks.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

