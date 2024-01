Basket, i migliori italiani della 17ma giornata di Serie A. Baldasso fa volare Tortona, show di Belinelli

Si è disputato nel fine settimana il diciassettesimo turno del massimo campionato italiano di basket e sui parquet del Bel Paese si sono giocati match importantissimi sia in chiave play-off sia in ottica salvezza. E in molte occasioni a essere decisivi sono stati i giocatori italiani.

Continua la corsa di Brescia, che ha vinto nettamente in casa di Trento e tra i protagonisti dei lombardi ci sono stati anche Amedeo Della Valle, autore di 12 punti, e Nicola Akele, con 13 e 9 rimbalzi. Domenica, invece, vittoria in trasferta per la Virtus Bologna che espugna il campo di Varese, cui non bastano i 16 e 5 assist dell’ex Nico Mannion. Per gli emiliani, invece, 20 e 4 assist di Marco Belinelli.

Importante vittoria per Tortona, che ha battuto Venezia in una sfida equilibratissima e decisa solo nel finale. Per i padroni di casa ancora una volta ottima prestazione di Tommaso Baldasso, autore di 12 punti, mentre per i veneti non bastano i 13 ed 8 rimbalzi di Amedeo Tessitori. Buonissima prestazione, invece, per Davide Denegri, con 19 e 5 assist, ma non basta a Cremona per evitare la sconfitta in casa di Reggio Emilia.

Netto successo in trasferta per l’Olimpia Milano in casa di Pesaro, cui non bastano gli 11 punti di un sempre preciso Riccardo Visconti, mentre per l’EA7 Emporio Armani spiccano i 10 a testa di Nicolò Melli e Diego Flaccadori, ma anche i 9, con un’ottima difesa, di Stefano Tonut.

Credits: Ciamillo