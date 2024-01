NBA, i risultati della notte (17 gennaio): Joel Embiid trascina Philadelphia, Paul George decisivo per i Clippers. Bene anche i Suns

Sono solo tre le partite disputate nella notte in NBA per la regular season 2023-2024. Come sempre non mancano le grandi giocate da parte dei campioni che militano nella lega cestistica più famosa al mondo: andiamo quindi a fare un breve recap di quanto accaduto oltreoceano.

I Philadelphia 76ers (26-13) prevalgono sui campioni in carica dei Denver Nuggets (28-14) col punteggio di 126-121. Gli ospiti mettono il naso avanti alla prima sirena (36-38), con i padroni di casa che reagiscono nel secondo parziale impattando nel punteggio prima del riposo di metà partita (78-78). Nella terza frazione la franchigia della Pennsylvania accarezza anche la doppia cifra di vantaggio (97-89), ma Denver replica prontamente e si ritrova a +5 dopo 36’ di gioco (99-104). Nel quarto conclusivo i 76ers trovano lo strappo decisivo per andare a +10 (123-113), con i Nuggets che provano ad accorciare nel finale ma non basta: finisce 126-121 in favore di Philadelphia, con Joel Embiid grande protagonista grazie ad una doppia doppia da ben 41 punti e 10 rimbalzi insieme ai 21 punti di Tyrese Maxey – per i detentori del titolo 25 punti e 19 rimbalzi di Nikola Jokic e 20 punti di Michael Porter Jr.

Affermazione casalinga anche per i Phoenix Suns (22-18) sui Sacramento Kings (23-17) per 119-117. I californiani spingono subito sull’acceleratore con primo quarto da 27-39, non mollando la presa nemmeno nella frazione seguente sfiorando anche il +20 (49-68) all’intervallo lungo. Nella ripresa i Kings continuano a mantenere elevati i giri del proprio motore ritoccando anche il massimo vantaggio a +21 (61-82), con Phoenix che accenna una reazione alla terza sirena (84-96). Nel quarto decisivo i Suns tentano il tutto per tutto e riescono a colmare interamente lo svantaggio (115-115), mandando a bersaglio nel finale i tiri decisivi per il 119-117 con cui può esultare il pubblico del Footprint Center. 29 punti di Grayson Allen e 27 punti di Kevin Durant per i vice-campioni del 2020-2021, mentre per i Kings 33 punti di De’Aaron Fox e la tripla doppia di Domantas Sabonis (21 punti, 12 rimbalzi ed 11 assist) non bastano per portare a casa la vittoria nonostante l’enorme vantaggio accumulato nel corso del match.

Rispettano il fattore campo anche i Los Angeles Clippers (26-14) sugli Oklahoma City Thunder (27-13) per 128-117. I californiani prendono subito la leadership nel punteggio dopo 12’ (35-30), mantenendo un piccolo margine di sicurezza anche nel secondo quarto (65-61). Nella terza frazione la compagine di Los Angeles prova ad aumentare l’intensità, con i Thunder che subiscono l’offensiva e si ritrovano anche a -13 all’ultima pausa breve (99-86). Nel parziale finale gli ospiti riescono a ritrovare fluidità in attacco riuscendo anche a mettere il naso avanti (114-115), ma i Clippers non si scompongono e piazzano un break di 12-2 per il 128-117 con cui si aggiudicano la sfida. 38 punti di Paul George e 16 punti equamente divisi tra Kawhi Leonard e James Harden, mentre per i Thunder 25 punti di Jalen Williams e 19 di Shai Gilgeous-Alexander.

Foto: LaPresse

