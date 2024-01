Basket: Trento soffre in EuroCup, poi a fatica archivia la pratica Slask Wroclaw

Si è appena conclusa la sfida tra la Dolomiti Energia Trento e i polacchi dello Slask Wroclaw, match valevole per la quindicesima giornata dell’EuroCup di basket. Trento arrivava all’appuntamento in sesta posizione nel girone B ed era a caccia di un successo per consolidare la zona playoff, mentre lo Slask Wroclaw era ultimo, con due sole vittorie all’attivo. Ecco come è andata.

Primo quarto molto equilibrato a Trento, dove i padroni di casa provano fin da subito ad alzare i ritmi, ma lo Slask Wroclaw risponde canestro su canestro e non permette alla Dolomiti Energia di allungare. Sono Forray e compagni a fare le lepri, toccando il +5 come massimo vantaggio nei primi dieci minuti, ma i polacchi rispondono, passano in vantaggio nel finale e solo una tripla di Stephens manda le due squadre al primo stop sul 20-20.

Non cambia lo spartito in avvio di secondo quarto, con Trento che prova l’allungo e lo Slask Wroclaw che risponde. Le due formazioni si alternano in vantaggio, faticando però a superare il possesso di vantaggio fino a 30 secondi dalla fine del primo tempo. Qui gli ospiti provano a dare una spallata al match, con la tripla di Niziol e il canestro di Wisniewski che mandano le squadre al riposo con gli ospiti in vantaggio 38-43. Per Trento spiccano gli 11 punti di Kamar Baldwin, unico giocatore in doppia cifra sul parquet.

A inizio ripresa salgono in cattedra Davide Alviti e Andrejs Grazulis (9 punti per lui in 5 minuti) che piazzano un parziale che riporta velocemente Trento in vantaggio sul 55-51 a metà terzo quarto. Lo Slask non molla e rientra subito in partita, ma questa volta sono Bardwin e Forray a rilanciare l’allungo di Trento verso il finire del quarto, mentre un canestro di Ellis dà il massimo vantaggio ai padroni di casa sul +6. Nel finale un tecnico a Sitnik regala un libero a Baldwin e si va all’ultimo stop sul 65-59.

Match, dunque, apertissimo quando si entra negli ultimi 10 minuti di gioco. Ma dopo un minuto e mezzo arriva la spallata che può chiudere il discorso. Tripla di Stephens, canestro e fallo subito del solito Baldwin e poi ancora Stephens firmano un parziale di 8-0 che vale il +12 per la Dolomiti Energia. Alla festa si aggiunge Udom, con un’altra tripla, e Trento sembra poter scappare via. Ma lo Slask Wroclaw prova a non alzare bandiera bianca, un controparziale di 7-0 riporta in singola cifra lo svantaggio. Momento di grande confusione in campo, errori banali da entrambe le parti, ma è Trento a non trovare più la via del canestro. McCallum grazia i padroni di casa con un clamoroso 1 su 5 dai liberi per il potenziale -2. Ma Trento non segna e il parziale cresce sul 10-0 e match completamente riaperto. A 3’ dalla fine torna a segnare la squadra di casa con Baldwin, ma non mollano i polacchi, che da oltre l’arco firmano il -2. Una clamorosa stoppata di Biligha ridà fiato a Trento e dopo Baldwin trova la tripla del nuovo +7. Ma gli ospiti rispondono e si entra nell’ultimo minuto con 4 punti da difendere per i padroni di casa. Fallo in attacco di Grazulis, ma ottima difesa di Trento che a fatica si salva e, alla fine, si impone 85-79. Protagonista assoluto Kamar Baldwin che chiude con 26 punti e 11 assist la sua partita.

Credits: Ciamillo

