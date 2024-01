NBA, i risultati della notte (15 gennaio): Lillard regala il successo a Milwaukee, bene Denver e Minnesota

È proseguita tra ieri sera e questa notte la stagione 2023-2024 di NBA. Dalle 21:30 italiane in poi si sono disputati cinque incontri validi per la regular season e come sempre lo spettacolo non è mancato. Andiamo a scoprire tutto quello che è successo.

Missione compiuta per Denver, che batte Indiana per 117-109 e ottiene la 28ma vittoria in stagione. Fondamentali per i Nuggets i 33 punti, 12 rimbalzi e 9 assist di uno straripante Nikola Jokic, i 25 punti a testa di Jamal Murray (autore anche di 8 assist) e Michael Porter Jr. e i 20 di Aaron Gordon (per lui anche 10 rimbalzi). Dall’altra parte ai Pacers (senza Tyrese Haliburton e Aaron Nesmith) non bastano invece i 18 punti e 10 rimbalzi di Bruce Smith, i 16 di Buddy Hield e gli addirittura quattro giocatori con 12 punti (Myles Turner, Andrew Nembhard, Isaiah Jackson e Bennedict Mathurin).

Tutto facile per Miami: la squadra della Florida domina praticamente dall’inizio alla fine contro Charlotte e si impone in casa per 104-87. Sugli scudi per gli Heat soprattutto Bam Adebayo, autore di 24 punti, 10 rimbalzi e 7 assist, e Tyler Herro con i suoi 21, ma va menzionata anche la buona prova da 19 punti di Duncan Robinson. Inutili per gli Hornets i 26 di Terry Rozier, i 21 punti e 10 rimbalzi di LaMelo Ball e i 20 di Miles Bridges.

Vittoria importante per Minnesota, che, davanti al proprio pubblico, supera i Los Angeles Clippers per 109-105 e conquista la seconda affermazione consecutiva, nonostante un ultimo quarto difficile (28-37). Da segnalare per i Timberwolves i 33 punti e 9 rimbalzi di uno scatenato Anthony Edwards, i 17 di Karl-Anthony Towns e la doppia doppia da 15 punti e addirittura 18 rimbalzi di Rudy Gobert. Inutili invece per la franchigia californiana (priva di Ivica Zubic) i 26 punti di Kawhi Leonard e i 24 di Norman Powell.

Serve un overtime per decidere la sfida tra Milwaukee e Sacramento: alla fine a spuntarla sono i Bucks, che vincono per appena un punto (143-142) grazie alla tripla a 1” dalla fine di Damian Lillard, dopo l’1/2 dalla lunetta di De’Aaron Fox. Al termine dell’incontro il top scorer di Milwaukee è lo stesso Lillard con 29 punti, ma vanno ovviamente segnalati anche la tripla doppia da 27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist di Giannis Antetokounmpo, i 23 di Malik Beasley e i 22 di Bobby Portis. Dall’altra parte sono ininfluenti per i Kings i 32 punti del solito Fox (suo il canestro a 1” dalla fine dei tempi regolamentari che ha permesso a Sacramento di arrivare all’overtime), i 28 di Malik Monk, i 26 di Kevin Huerter e i 21 punti, 15 assist e 13 rimbalzi di uno straripante Domantas Sabonis.

Infine, nell’ultimo match della notte Phoenix non delude sul campo di Portland e vince per 127-116. Decisivi per i Suns i ben quattro giocatori con 20 o più punti a referto (Devin Booker il migliore con 34 punti, seguito da Bradley Beal con 23, Kevin Durant con 21 e Grayson Allen con 20) e la grande doppia doppia da 14 punti e 13 rimbalzi di Jusuf Nurkic. Non servono invece a niente ai Trail Blazers i 33 punti del rookie Scoot Henderson, i 28 di Anfernee Simons e i 17 di Duop Reath.

I RISULTATI DELLA NOTTE

Denver Nuggets (28-13) – Indiana Pacers (23-16) 117-109

Miami Heat (23-16) – Charlotte Hornets (8-29) 104-87

Minnesota Timberwolves (28-11) – Los Angeles Clippers (25-14) 109-105

Milwaukee Bucks (28-12) – Sacramento Kings (23-16) 143-142 d1ts

Portland Trail Blazers (10-29) – Phoenix Suns (21-18) 116-127

Foto: LaPresse

