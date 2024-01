NBA, i risultati della notte (13 gennaio): Simone Fontecchio sugli scudi con i Jazz, Curry e Thompson trascinano i Warriors

Altra grande notte in NBA, con dieci partite disputate tra la Eastern e la Western Conference per la stagione 2023-2024. Scende in campo anche il nostro portacolori Simone Fontecchio con i suoi Utah Jazz: andiamo a fare un breve recap di quanto accaduto al di là dell’Oceano Atlantico.

Colpo esterno degli Houston Rockets (19-18) sul campo dei Detroit Pistons (3-36) col punteggio di 110-112: 29 punti di Anperen Sengun e 28 di Jalen Green, con Kevin Knox II top scorer dei Pistons con 19 punti. Vittoria fuori casa anche degli Indiana Pacers (23-15) sugli Atlanta Hawks (15-22) per 108-126 con 18 punti ciascuno per Buddy Hield e Obi Toppin partendo dalla panchina, mentre ad Atlanta non bastano i 29 punti di Dejounte Murray ad evitare il ko. Non tremano in casa i Philadelphia 76ers (24-13) contro i Sacramento Kings (23-15) per 112-93: Tobias Harris trascina i compagni con 37 punti, mentre per i Kings doppia doppia di Domantas Sabonis (14 punti e 12 rimbalzi) e 21 punti di De’Aaron Fox.

Netta affermazione dei San Antonio Spurs (7-30) sui Charlotte Hornets (8-28) col punteggio di 135-99 grazie a 21 punti ed 11 rimbalzi di Victor Wembanyama, con LaMelo Ball miglior realizzatore degli ospiti con 28 punti. Rispettano il fattore campo anche i Minnesota Timberwolves (27-11) contro i Portland Trail Blazers (10-28) per 116-93: Rudy Gobert si prende la copertina con una doppia doppia da 24 punti e 17 rimbalzi insieme ai 23 punti di Karl-Anthony Towns, con Jabari Walker autore di 17 punti e 13 rimbalzi subentrando dalla panchina per Portland. Prosegue il momento positivo dei Los Angeles Clippers (25-13) che espugnano Memphis battendo i Grizzlies (14-24) per 119-128 con 37 punti di Paul George e 22 di Kawhi Leonard – 21 punti di Jaren Jackson Jr. e 20 di Xavier Tillman tra i padroni di casa.

Prova di forza dei Golden State Warriors (18-20) allo United Center di Chicago contro i Bulls (18-22) per 131-140 con 30 punti di Klay Thompson e 27 dell’altro Splash Brother Steph Curry – 27 punti di Kyle Kuzminga, mentre per Chicago 39 punti di DeMar DeRozan e 25 equamente divisi tra Zach LaVin e Coby White. Esultano di fronte al pubblico amico i Miami Heat (22-16) contro gli Orlando Magic (21-17) col punteggio di 99-96: 23 punti di Duncan Robinson e doppia doppia di Bam Adebayo (21 punti ed 11 rimbalzi) per i vice-campioni in carica, con Paolo Banchero che mette a referto 25 punti ma non bastano ad Orlando. Vincono in casa anche gli Utah Jazz (20-20) sui Toronto Raptors (15-24) per 145-113 con 22 punti di Lauri Markkanen e 21 di Jordan Clarkson – 13 punti in 22’ sul parquet per il nostro Simone Fontecchio, partito ancora una volta in quintetto, mentre per i canadesi 27 punti di Pascal Siakam. Nel match che chiudeva la notte NBA i Denver Nuggets (27-13) prevalgono sui New Orleans Pelicans (23-16) col punteggio di 125-113 grazie all’ennesima tripla doppia di Nikola Jokic (27 punti, 10 rimbalzi e 14 assist) mentre agli ospiti non bastano i 30 punti di un mai domo Zion Williamson.

I RISULTATI DELLA NOTTE NBA

