Naomi Osaka torna dopo la maternità e vince a Brisbane con un tie-break prolungato

Naomi Osaka ha fatto il proprio rientro agonistico. La tennista giapponese è infatti in scena al torneo WTA 500 di Brisbane. La ex numero 1 al mondo sta prendendo parte al suo primo evento nel circuito professionistico dopo lo stop per gravidanza: la 26enne è diventata mamma della piccola Shai lo scorso 12 luglio e ha scelto l’evento sul cemento australiano per rimettersi in gioco, con vista sugli Australian Open che scatteranno il prossimo 14 gennaio a Melbourne.

Naomi Osaka ha sconfitto la tedesca Tamara Korpatsch (numero 83 al mondo) con il punteggio di 6-3, 7-6(9). Dopo un primo set dominato piazzando il break in apertura e nel nono gioco finale, l’asiatica ha faticato un po’ di più nella seconda frazione. L’ex numero 1 ha infatti operato il break nell’ottavo game, ma ha subito un immediato controbreak da parte della tedesca e poi tutto si è deciso in un pirotecnico tie-break: dopo non aver sfruttato due match-point, Osaka ha annullato due set-point e poi è riuscita a chiudere i conti.

Naomi Osaka ha vinto quattro Slam in carriera: US Open nel 2018 e nel 2020, Australian Open nel 2019 e nel 2021. Proprio il secondo sigillo a Melbourne rappresenta la sua ultima affermazione in ambito professionistico, successivamente ha faticato a ottenere risultati di un certo prestigio e si è dovuta accontentare della finale persa al WTA 1000 di Miami nel 2022. Ultima tedofora alle Olimpiadi di Tokyo 2020, la nipponica punta a tornare ai livelli dei giorni migliori.

Foto: Lapresse

