WTA Pechino 2024: Shuai Zhang torna a vincere dopo 24 sconfitte di fila! Out Bronzetti e Trevisan

Quella di oggi, al WTA di Pechino 2024, non verrà ricordata solo come una comune giornata d’apertura dei primi turni, nello specifico quelli della parte bassa. Come storia nella storia del WTA 1000 cinese, infatti, c’è quella di Shuai Zhang, la giocatrice arrivata a questo torneo con 24 sconfitte consecutive sul circuito maggiore sulle spalle.

Bene: quella serie è terminata proprio nelle scorse ore. Tutto grazie al successo contro l’americana McCartney Kessler, arrivato in due tie-break: non l’ha festeggiata eccessivamente, questa vittoria, ma tanto basta perché possa scendere ancora in campo, stavolta contro Emma Navarro, la numero 6 del seeding.

In una giornata non buona per le italiane (Lucia Bronzetti aveva poche possibilità contro Naomi Osaka, di più Martina Trevisan con l’americana Taylor Townsend), si segnala una Rebecca Sramkova che non si ferma più. La slovacca, autrice di un autentico percorso da globetrotter nelle ultime settimane con una finale a Monastir (Tunisia), un torneo vinto a Hua Hin (Thailandia) e le qualificazioni superate proprio nella capitale cinese, continua a vincere. Stavolta batte l’ucraina Anhelina Kalinina, e la prossima sfida, in quota russa, si chiama Ekaterina Alexandrova.

Poche le partite al terzo set, poca in generale la lotta in questi turni d’apertura, ma c’è sempre Sofia Kenin a raccogliere una fetta di pubblico. L’americana ex campionessa degli Australian Open comincia battendo la rumena Ana Bogdan per 7-5 6-2; avrà la russa Diana Shnaider. Domani al debutto Elisabetta Cocciaretto, mentre Dart-Tauson designerà l’avversaria di una Jasmine Paolini che mai come quest’anno arriva con status e ambizioni in Cina.

WTA 1000 PECHINO 2024: RISULTATI DI OGGI

Avanesyan (ARM)-Bektas (USA) [LL] 6-2 7-5

Starodubtseva (UKR) [Q]-Siegemund (GER) 6-4 7-6(3)

Stearns (USA)-Bouzas Maneiro (ESP) 6-2 6-4

Baptiste (USA) [Q]-Gracheva (FRA) 6-0 6-3

Volynets (USA)-Galfi (HUN) [Q] 7-5 6-1

Osaka (JPN)-Bronzetti (ITA) 6-3 6-2

Townsend (USA)-Trevisan (ITA) 6-2 4-6 6-3

Burel (FRA)-Korpatsch (GER) [LL] 6-3 5-7 6-3

Zhang (CHN) [WC]-Kessler (USA) 7-6(5) 7-6(1)

Minnen (BEL)-E. Andreeva 7-5 6-3

Parks (USA)-Q. Wang (CHN) [PR] 1-6 6-4 6-2

Kenin (USA)-Bogdan (ROU) 7-5 6-2

Tomova (BUL)-Tsurenko (UKR) 6-3 6-3

Sramkova (SVK) [Q]-Kalinina (UKR) 6-4 6-0

Xinyu Wang (CHN)-Hontama (JPN) [LL] 6-1 6-3

Parry (FRA)-Liang (TPE) 4-6 6-0 6-0