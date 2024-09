WTA Pechino 2024: avanti Pegula e Gauff, Zhang e Starodubtseva continuano a sorprendere

Giornata un po’ particolare, quella che si è chiusa a Pechino per il WTA 1000 iniziale dello swing asiatico (ci sarà poi Wuhan). Non è stato infatti possibile completare i terzi turni della parte bassa del tabellone perché ci si è messa di mezzo la pioggia: rinviata a domani Volynets-Osaka, mentre sempre domani dovrà riprendere Stearns-Kalinskaya.

La giocatrice che più di tutte continua a sorprendere è una sola: l’ucraina Yulia Starodubtseva, al di là dell’aver approfittato di una situazione di tabellone favorevole, sta concedendo pochissimo: 6-4 7-6 a Siegemund, 6-2 6-2 a Siniakova (numero 27 del seeding) e ora 6-3 6-1 all’ormai armena Elina Avanesyan; l’aspetta un potenziale ottavo di lusso con Kalinskaya, sempre Stearns permettendo (e dovrà permettere molto).

C’è un vantaggio (relativo) per Coco Gauff: battuta in sessione serale, e sotto il tetto del Diamond Court, la britannica Katie Boulter per 7-5 6-2, avrà un giorno in più per riposare a prescindere dalla vincitrice di Volynets-Osaka, “grazie” alla pioggia. Vantaggio relativo perché, in verità, a meno di match davvero lunghi i due set su tre possono mantenere sostanzialmente in equilibrio la situazione qualora realmente si verificasse un Osaka-Gauff, match da centrale garantito.

Continua la clamorosa corsa di Shuai Zhang. La cinese aveva perso 24 partite in fila sul circuito maggiore fino a Pechino, ma qui ha completamente svoltato la situazione, piazzando prima il colpo su Emma Navarro e poi confermandosi contro la belga Greet Minnen con un 6-2 6-3 perentorio. Non la si può definire una sorpresa perché non lo è chi, fino a metà gennaio 2023, era numero 22 del mondo, ma che nessuno l’avesse sotto i radar è fatto acclarato. Ci sarà in ogni caso una giocatrice non proprio prevista ai quarti, dato il continuare ad avanzare di Magdalena Frech, che toglie dal torneo in rimonta la russa Diana Shnaider.

Grossi problemi, almeno per un set, per Jessica Pegula: l’americana, numero 2 del seeding, deve attendere il calo netto di Veronika Kudermetova per lasciare alla russa tre game nel secondo set. Dovrà ora mantenere il record positivo con Paula Badosa, dal momento che contro la spagnola (che chiude le settimane incredibili della slovacca Rebecca Sramkova) è avanti 3-0 nei precedenti.

WTA PECHINO 2024: RISULTATI DI OGGI

Starodubtseva (UKR) [Q]-Avanesyan (ARM) 6-3 6-1

Stearns (USA)-Kalinskaya [10] 6-3 2-3 sospesa per pioggia

Volynets (USA)-Osaka (JPN) rinviata per pioggia

Gauff (USA) [4]-Boulter (GBR) [26] 7-5 6-2

Zhang (CHN) [WC]-Minnen (BEL) 6-2 6-3

Frech (POL) [23]-Shnaider [12] 0-6 6-3 6-4

Badosa (ESP) [15]-Sramkova (SVK) [Q] 7-5 7-5

Pegula (USA) [2]-V. Kudermetova [32] 6-7(9) 6-1 6-2