Naomi Osaka salta le Finals di Billie Jean King Cup: cambia molto per l’Italia

Naomi Osaka, dopo la rinuncia al WTA 500 di casa a Tokyo, ha annunciato di fatto la conclusione anticipata della sua stagione. La quattro volte campionessa Slam (due titoli a Melbourne e altrettanti a New York) ed ex numero 1 al mondo salterà dunque anche le Finals della BJK Cup 2024, in programma a Malaga dal 14 al 20 novembre.

Pessima notizia per la Nazionale giapponese, che si affidava proprio ad Osaka come prima singolarista nel tentativo di svolgere un ruolo da outsider di lusso nelle Final Eight iberiche. La 27enne nipponica si è infortunata alla schiena ormai tre settimane fa a Pechino, ritirandosi al termine del secondo set nell’ottavo di finale contro la statunitense Coco Gauff.

“Ho fatto una risonanza magnetica a Pechino. È emerso che ho una protrusione a un disco e lesioni ai muscoli addominali. Mi stavo allenando a Los Angeles per giocare qui ma da una nuova risonanza si vede che ho ancora lesioni agli addominali. Non giocare qui e la Billie Jean King Cup è la decisione più dura da prendere“, spiega Naomi in quel di Tokyo (fonte: Kyodo News Agency).

Una notizia che coinvolge indirettamente anche l’Italia, ammessa direttamente ai quarti della BJK Cup in quanto finalista della scorsa edizione (perdendo l’ultimo atto con il Canada). Le azzurre sfideranno infatti la vincente della sfida tra Romania e Giappone, un confronto a questo punto abbastanza equilibrato e incerto in assenza della numero 1 nipponica.