Lotta, Ranking Series Zagabria 2024: subito fuori Realbuto, forfait di Conyedo

Si è aperta quest’oggi la stagione 2024 della lotta: a Zagabria, in Croazia, è scattata la prima tappa delle Ranking Series, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi 2024.

In gara oggi per l’Italia Colin Realbuto, impegnato nella categoria di peso olimpica dei -65 kg dello stile libero: l’azzurro è stato battuto nel turno di qualificazione agli ottavi dall’azero Ziraddin Bayramov, vittorioso ai punti per 7-2. L’azero è stato poi eliminato agli ottavi e per l’azzurro è svanita la possibilità di essere ripescato.

Non sarà in gara domani, invece, Abraham Conyedo, che avrebbe dovuto essere impegnato nella categoria di peso olimpica dei -125 kg dello stile libero: l’azzurro è stato costretto a dare forfait a poche ore dalla partenza alla volta dalla Croazia.

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -57 kg dello stile libero si impone l’indiano Aman Aman, che supera in finale per superiorità tecnica (10-0) il cinese Wanhao Zou, mentre chiudono terzi il bulgaro Georgi Valentinov Vangelov ed il turco Muhammet Karavus. Nei -65 kg dello stile libero vince l’armeno Vazgen Tenvanyan, che approfitta dell’infortunio occorso all’iraniano Rahman Mousa Amouzadkhalili, mentre condividono il gradino più basso del podio l’altro iraniano Abbas Mohammadreza Ebrahimz Adehsavadkouhi e lo statunitense Joseph Christopher Mc Kenna.

Nei -74 kg dello stile libero affermazione dello statunitense Jason Michael Nolf, che supera ai punti per 10-1 l’iraniano Hossein Noorali Abouzaripashkolaei, mentre si classificano terzi l’azero Dhzabrail Gadzhiev ed il magiaro Murad Kuramagomedov. Nei -86 kg dello stile libero festeggia il bulgaro Magomed Eldarovitch Ramazanov, che batte il kazako Azamat Dauletbekov ai punti per 8-5, mentre completano il podio il georgiano Evsem Shvelidze e lo statunitense Chandler Shane Marsteller.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -61 kg dello stile libero il mongolo Bekhbayar Erdenebat supera ai punti per 9-2 l’ucraino Andrii Dzhelep, mentre chiudono terzi gli azeri Nuraddin Novruzov ed Aliabbas Rzazade. Nei -70 kg dello stile libero doppietta georgiana con Akaki Kemertelidze che supera in finale il connazionale Giorgi Elbakidze ai punti per 7-4, mentre nella finale per il terzo posto lo statunitense Douglas Weber Zapf batte per superiorità tecnica (13-2) lo svizzero Marc Dietsche.

Foto: UWW

Leggi tutte le notizie di Lotta su OA Sport...