Lotta, Ranking Series Budapest 2024: assegnati gli ultimi titoli nello stile libero ed i primi nella femminile

Proseguono a Budapest, in Ungheria, le Ranking Series 2024 di lotta, alle quali ha scelto di non partecipare l’Italia in questa tappa: sono stati assegnati quest’oggi gli ultimi tre titoli nello stile libero ed i primi cinque nella femminile.

STILE LIBERO

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -74 kg si impone l’uzbeko Razambek Salambekovitch Jamalov, il quale supera ai punti per 7-4 il magiaro Murad Kuramagomedov, mentre salgono sul terzo gradino del podio l’iraniano Ali Abbas Rezaeiaghouzgeleh ed il kirghiso Orozobek Toktomambetov.

Nei -86 kg vince l’iraniano Hassan Aliazam Yazdanicharati, che batte per superiorità tecnica sul punteggio di 12-2 lo statunitense Trent Niemond Hidlay, mentre il gradino più basso del podio è condiviso dal georgiano Evsem Shvelidze e dal nipponico Hayato Ishiguro.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -92 kg il girone nordico viene vinto dal georgiano Miriani Maisuradze, davanti al connazionale Iuza Tsertvadze, mentre il terzo posto va al magiaro Balasz Attila Juhasz.

FEMMINILE

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -50 kg il successo va alla cinese Ziqi Feng, che regola per superiorità tecnica sul punteggio di 12-2 la mongola Otgonjargal Dolgorjav, mentre condividono il terzo posto altre due lottatrici cinesi, ovvero Yu Zhang e Jiang Zhu.

Nei -53 kg la vittoria è della svedese Emma Jonna Denise Malmgren, la quale batte ai punti per 4-0 l’indiana Antim Antim, mentre salgono sul terzo gradino del podio la polacca Katarzyna Krawczyk e la turca Zeynep Yetgil.

Nei -57 kg affermazione della cinese Kexin Hong, vittoriosa per superiorità tecnica col punteggio di 12-1 sull’indiana Anshu Anshu, mentre salgono sul gradino più basso del podio la polacca Anhelina Lysak e l’altra cinese Qi Zhang.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -59 kg il girone nordico premia l’ucraina Alina Filipovych, che si impone davanti alla kazaka Diana Kayumova, seconda, ed alla polacca Magdalena Urszula Glodek, terza.

Nei -72 kg, dopo i gironi nordici, la fase ad eliminazione diretta premia la kazaka Zhamila Bakbergenova, che in finale supera la magiara Noémi Szabados ai punti per 12-11, mentre la sfida per il terzo posto premia l’altra kazaka Gulmaral Yerkebayeva, vittoriosa ai punti per 4-1 sull’ucraina Iryna Zablotska.