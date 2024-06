Lotta, Ranking Series Budapest 2024: si concludono le gare della femminile, spazio alla greco-romana

Terza giornata di gare sulle quattro totali previste a Budapest, in Ungheria, per le Ranking Series 2024 di lotta, alle quali ha scelto di non partecipare l’Italia in questa tappa: assegnati quest’oggi i primi tre titoli nella greco-romana e gli ultimi cinque nella femminile.

GRECO-ROMANA

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -60 kg successo del georgiano Pridon Abuladze, il quale supera ai punti per 6-5 l’iraniano Mehdi Seifollah Mohsen Nejad, mentre salgono sul terzo gradino del podio il sudcoreano Kim Dahyun e l’altro iraniano Amirreza Mohammadreza Dehbozorgi.

Nei -130 kg affermazione dell’iraniano Fardin Shaban Hedayati, che regola ai punti per 5-0 il georgiano Iakobi Kajaia, mentre sul gradino più basso del podio salgono il magiaro Darius Attila Vitek ed il romeno Alin Alexuc Ciurariu.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -63 kg la vittoria va all’azero Murad Mammadov, il quale supera in 1’54” per superiorità tecnica, sullo score di 10-0, il moldavo Victor Ciobanu, mentre il terzo posto viene condiviso dal venezuelano Raiber José Rodriguez Orozco e dall’iraniano Meysam Dalkhani.

FEMMINILE

CATEGORIE DI PESO OLIMPICHE

Nei -62 kg vittoria della canadese Ana Paula Godinez Gonzalez, la quale approfitta dell’infortunio, patito prima della finale, dall’ucraina Iryna Koliadenko, mentre vanno sul gradino più basso del podio la mongola Orkhon Purevdorj e la norvegese Grace Jacob Bullen.

Nei -68 kg affermazione della turca Buse Cavusoglu Tosun, che supera ai punti per 2-0 la venezuelana Soleymi Antonieta Caraballo Hernandez, mentre si classificano al terzo posto la polacca Wiktoria Choluj e la mongola Delgermaa Enkhsaikhan.

Nei -76 kg il girone nordico viene vinto dalla colombiana Tatiana Renteria Renteria, che precede l’indiana Reetika Reetika, seconda, e l’ecuadoregna Genesis Rosangela Reasco Valdez, terza. Quarta piazza per la canadese Justina

Renay Di Stasio, quinta posizione per la tunisina Zaineb Sghaier.

CATEGORIE DI PESO NON OLIMPICHE

Nei -55 kg si svolgono due gironi nordici e la successiva fase ad eliminazione diretta, ed a spuntarla è la polacca Jowita Maria Wrzesien, che batte in finale ai punti per 5-2 la magiara Roza Szenttamasi, mentre la sfida per il terzo posto va alla statunitense Amanda Martinez, che regola ai punti per 11-2 la moldava Mariana Dragutan.

Nei -65 kg, dopo i gironi nordici, la fase ad eliminazione diretta vede il successo dell’ucraina Iryna Bondar, la quale nell’ultimo atto supera ai punti per 10-4 la turca Nesrin Bas, mentre si piazza al terzo posto la canadese Miki Elizabeth Rowbottom, la quale approfitta dell’infortunio, rimediato prima della finalina, dalla magiara Eniko Elekes.