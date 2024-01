Lotta, i convocati dell’Italia per le Ranking Series di Zagabria: sei azzurri in Croazia, assente Chamizo

La stagione 2024 della lotta, che avrà il clou nei Giochi Olimpici, parte dalla Croazia: da domani, mercoledì 10, a domenica 14 gennaio, a Zagabria si terranno le Ranking Series, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi.

L’Italia sarà al via con sei atleti: per lo stile libero saranno in gara Colin Realbuto (-65 kg) ed Abraham Conyedo (-125 kg), mentre per la greco-romana convocati Jacopo Sandron (-63 kg), Riccardo Abbrescia (-77 kg), Mirco Minguzzi (-87 kg) e Nikoloz Kakhelashvili (-97 kg).

Assente dunque Frank Chamizo nello stile libero. Ciascuna categoria di peso vedrà eliminatorie e finali nell’arco della medesima giornata. Con gli azzurri convocati saranno in Croazia anche i tecnici ed il team leader Salvatore Finizio.

CALENDARIO ITALIANI ALLE RANKING SERIES

Mercoledì 10: Colin Realbuto

Giovedì 11: Abraham Conyedo

Venerdì 12: Riccardo Abbrescia e Mirco Minguzzi

Sabato 13: Jacopo Sandron

Domenica 14: Nikoloz Kakhelashvili

Foto: UWW

Leggi tutte le notizie di Lotta su OA Sport...