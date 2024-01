Lotta, Ranking Series Zagabria 2024: Nikoloz Kakhelashvili battuto nell’ultimo turno dei ripescaggi

Si è conclusa a Zagabria, in Croazia, la prima tappa delle Ranking Series di lotta, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi 2024: in gara nell’ultima giornata per l’Italia, nei -97 kg della greco-romana, Nikoloz Kakhelashvili.

Il cammino dell’azzurro è partito dai sedicesimi, dove ha battuto ai punti per 2-0 il norvegese Marcus Worren, ma poi agli ottavi Kakhelashvili è stato superato dall’atleta individuale neutrale Abubakar Khaslakhanau (è bielorusso), vittorioso ai punti per 8-1.

Khaslakhanau si è poi spinto fino alla finale, e così per l’azzurro è scattato il ripescaggio: nel primo turno Kakhelashvili ha battuto il georgiano Giorgi Katsanashvili ai punti per 3-1, ma nel secondo, decisivo per l’accesso alla finale per il terzo posto, è stato superato ai punti per 4-2 dallo svedese Aleksandar Georgije Stjepanetic.

Foto: LiveMedia/Luigi Mariani

