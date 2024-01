Lotta, Ranking Series Zagabria 2024: eliminati Riccardo Vito Abbrescia e Mirco Minguzzi nella greco-romana

Prosegue a Zagabria, in Croazia, la prima tappa delle Ranking Series, utili a determinare le teste di serie per il sorteggio dei tabelloni delle categorie di peso olimpiche a Parigi 2024: in gara oggi per l’Italia, nelle categorie di peso olimpiche della greco-romana Riccardo Vito Abbrescia (-77 kg) e Mirco Minguzzi (-87 kg).

Nei -77 kg della greco-romana Riccardo Vito Abbrescia nel turno di qualificazione ai sedicesimi supera ai punti per 3-0 lo statunitense Benjamin Davis Peak, ma ai sedicesimi viene battuto dall’atleta individuale neutrale Tsimur Berdyieu (è bielorusso), che si impone per superiorità tecnica sul 9-0. Berdyieu viene eliminato agli ottavi e per l’italiano non c’è ripescaggio.

Nei -87 kg della greco-romana Mirco Minguzzi cede invece nei sedicesimi all’egiziano Mohamed Metwally, che si impone per superiorità tecnica sullo score di 10-1. L’egiziano poi esce agli ottavi e per l’azzurro svanisce la possibilità di essere ripescato.

Foto: LPS/Claudio Bosco

