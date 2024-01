Lotta, i convocati dell’Italia per gli Europei: 17 azzurri in gara a Bucarest, Chamizo in una nuova categoria

A Bucarest, in Romania, si terranno dal 12 al 18 febbraio gli Europei senior 2024 di lotta: si inizierà con la greco-romana, a cui farà seguito la femminile, per concludere con lo stile libero. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con 17 azzurri al via.

Nello stile libero ci saranno Colin Realbuto (65kg), Gianluca Talamo (70kg), Frank Chamizo (79kg), Aron Caneva (86kg), Benjamin Honis (97kg), Abraham Conyedo (125kg). Per questo appuntamento si sposta dunque in una categoria di peso non olimpica Frank Chamizo.

Nella greco-romana saranno al via Jacopo Sandron (63kg), Ignazio Sanfilippo (67kg), Riccardo Abbrescia (77kg), Nikoloz Kakhelashvili (97), Danila Sotnikov (130kg). Ancora in una categoria di peso non olimpica Jacopo Sandron, sul podio nelle Rankins Series di Zagabria.

Nella femminile risultano iscritte Emanuela Liuzzi (50kg), Aurora Russo (57kg), Elena Esposito (62kg), Laura Godino (68kg), Dalma Caneva (72kg), Enrica Rinaldi (76kg). Primo appuntamento internazionale di rilievo per la squadra femminile, che ha saltato le Ranking Series di Zagabria.

ENTRY-LIST EUROPEI 2024 LOTTA

Stile libero

57kg

Aryan TSIUTRYN (AIN)

Zavur UGUEV (AIN)

Arsen HARUTYUNYAN (ARM)

Aliabbas RZAZADE (AZE)

Ivaylo Milenov TISOV (BUL)

Ilman MUKHTAROV (FRA)

Roberti DINGASHVILI (GEO)

Horst LEHR (GER)

Nikolaos VLANDOS (GRE)

Igor CHICHIOI (MDA)

Vladimir EGOROV (MKD)

Razvan KOVACS (ROU)

Antal VAMOS (SRB)

Muhammet KARAVUS (TUR)

Kamil KERYMOV (UKR)

61kg

Andrei BEKRENEU (AIN)

Abasgadzhi MAGOMEDOV (AIN)

Zelimkhan ABAKAROV (ALB)

Mezhlum MEZHLUMYAN (ARM)

Nuraddin NOVRUZOV (AZE)

Georgi VANGELOV (BUL)

Levan METREVELI (ESP)

Arman ELOYAN (FRA)

Giorgi GONIASHVILI (GEO)

Niklas STECHELE (GER)

Daniel POPOV (ISR)

Leomid COLESNIC (MDA)

Besir ALILI (MKD)

Benjamin BOEJTHE (ROU)

Stevan MICIC (SRB)

Nils LEUTERT (SUI)

Ahmet DUMAN (TUR)

Valentyn BLIASETSKYI (UKR)

65kg

Niurgun SKRIABIN (AIN)

Shamil MAMEDOV (AIN)

Islam DUDAEV (ALB)

Vazgen TEVANYAN (ARM)

Ali RAHIMZADE (AZE)

Ayub MUSAEV (BEL)

Mikyay NAIM (BUL)

Carlos ALVAREZ (ESP)

Khamzat ARSAMERZOUEV (FRA)

Goderdzi DZEBISASHVILI (GEO)

Andre CLARKE (GER)

Joshua FINESILVER (ISR)

Colin REALBUTO (ITA)

Maxim SACULTAN (MDA)

Krzysztof BIENKOWSKI (POL)

Stefan Ionut COMAN (ROU)

Nino LEUTERT (SUI)

Abdullah TOPRAK (TUR)

Erik ARUSHANIAN (UKR)

70kg

Inalbek SHERIEV (AIN)

Uladzislau KOIKA (AIN)

Arman ANDREASYAN (ARM)

Kanan HEYBATOV (AZE)

Ramazan RAMAZANOV (BUL)

Akaki KEMERTELIDZE (GEO)

Alexander SEMISOROW (GER)

Iszmail MUSZUKAJEV (HUN)

Gianluca TALAMO (ITA)

Egzon XHONI (KOS)

Nicolai GRAHMEZ (MDA)

Fati VEJSELI (MKD)

George BUCUR (ROU)

Marc DIETSCHE (SUI)

Haydar YAVUZ (TUR)

Oleksii BORUTA (UKR)

74kg

Yahor AKULICH (AIN)

Timur BIZHOEV (AIN)

Hayk PAPIKYAN (ARM)

Dzhabrail GADZHIEV (AZE)

Ibragim VELIEV (BEL)

Ivan STOYANOV (BUL)

Mohammad MOTTAGHINIA (ESP)

Zelimkhan KHADJIEV (FRA)

Giorgi GOGRITCHIANI (GEO)

Tim MUELLER (GER)

Georgios KOUGIOUMTSIDIS (GRE)

Murad KURAMAGOMEDOV (HUN)

Mitchell FINESILVER (ISR)

Vasile DIACON (MDA)

Rasul SHAPIEV (MKD)

Patryk OLENCZYN (POL)

Krisztian BIRO (ROU)

Malik AMINE (SMR)

Tobias PORTMANN (SUI)

Tajmuraz SALKAZANOV (SVK)

Yakup GOR (TUR)

Vadym TSURKAN (UKR)

79kg

Mahamedkhabib KADZIMAHAMEDAU (AIN)

Akhmed USMANOV (AIN)

Arman AVAGYAN (ARM)

Simon MARCHL (AUT)

Orkhan ABASOV (AZE)

Stilyan Yanchev ILIEV (BUL)

Erik REINBOK (EST)

Saifedine ALEKMA (FRA)

Avtandil KENTCHADZE (GEO)

Pouria TAHERKHANI (GER)

Frank CHAMIZO (ITA)

Eugeniu MIHALCEAN (MDA)

Dejan MITROV (MKD)

Kamil RYBICKI (POL)

Iakub SHIKHDZHAMALOV (ROU)

Hetik CABOLOV (SRB)

Umar MAVLAEV (SUI)

Ramazan SARI (TUR)

Denys PAVLOV (UKR)

Iman MAHDAVI (UWW)

86kg

Arkadzi PAHASIAN (AIN)

Artur NAIFONOV (AIN)

Mushegh MKRTCHYAN (ARM)

Benjamin GREIL (AUT)

Arsenii DZHIOEV (AZE)

Magomed RAMAZANOV (BUL)

Taimuraz FRIEV (ESP)

Aimar ANDRUSE (EST)

Miko ELKALA (FIN)

Rakhim MAGAMADOV (FRA)

Vladimeri GAMKRELIDZE (GEO)

Lars SCHAEFLE (GER)

Dauren KURUGLIEV (GRE)

Csaba VIDA (HUN)

Matthew FINESILVER (ISR)

Aron CANEVA (ITA)

Alans AMIROVS (LAT)

Domantas PAULIUSCENKO (LTU)

Ivan ICHIZLI (MDA)

Ahmad MAGOMEDOV (MKD)

Sebastian JEZIERZANSKI (POL)

Omaraskhab NAZHMUDINOV (ROU)

Myles AMINE (SMR)

Samuel SCHERRER (SUI)

Akhsarbek GULAEV (SVK)

Osman GOCEN (TUR)

Vasyl MYKHAILOV (UKR)

92kg

Yaraslau IADKOUSKI (AIN)

Magomed KURBANOV (AIN)

Knyaz IBOYAN (ARM)

Osman NURMAGOMEDOV (AZE)

Akhmed MAGAMAEV (BUL)

Miriani MAISURADZE (GEO)

Rahmatullah MORADI (GER)

Balazs Attila JUHASZ (HUN)

Uri KALASHNIKOV (ISR)

Ivars SAMUSONOKS (LAT)

Ion DEMIAN (MDA)

Adam MODOSJAN (MKD)

Michal BIELAWSKI (POL)

Gigi SUBTIRICA (ROU)

Boris MAKOEV (SVK)

Feyzullah AKTURK (TUR)

Denys SAHALIUK (UKR)

97kg

Aliaksandr HUSHTYN (AIN)

Abdulrashid SADULAEV (AIN)

Sergey SARGSYAN (ARM)

Magomedkhan MAGOMEDOV (AZE)

Ahmed BATAEV (BUL)

Adlan VISKHANOV (FRA)

Givi MATCHARASHVILI (GEO)

Erik THIELE (GER)

Vlagyiszlav BAJCAJEV (HUN)

Benjamin HONIS (ITA)

Lukas KRASAUSKAS (LTU)

Radu LEFTER (MDA)

Stole EFTIMOV (MKD)

Radoslaw BARAN (POL)

Georgian TRIPON (ROU)

Batyrbek TSAKULOV (SVK)

Ibrahim CIFTCI (TUR)

Illia ARCHAIA (UKR)

125kg

Dzianis KHRAMIANKOU (AIN)

Abdulla KURBANOV (AIN)

Martin SIMONYAN (ARM)

Johannes LUDESCHER (AUT)

Giorgi MESHVILDISHVILI (AZE)

Alen KHUBULOV (BUL)

Geno PETRIASHVILI (GEO)

Gennadij CUDINOVIC (GER)

Azamat KHOSONOV (GRE)

Abraham CONYEDO (ITA)

Nicolae STRATULAT (MDA)

Kamil KOSCIOLEK (POL)

Adrian ANTON (ROU)

Magomedgadzhi NURASULOV (SRB)

Taha AKGUL (TUR)

Yurii IDZINSKYI (UKR)

Greco-Romana

55kg

Vitalii KABALOEV (AIN)

Maksim STUPAKEVICH (AIN)

Manvel KHACHATRYAN (ARM)

Eldaniz AZIZLI (AZE)

Stefan GRIGOROV (BUL)

Nugzari TSURTSUMIA (GEO)

Artiom DELEANU (MDA)

Denis MIHAI (ROU)

Adem UZUN (TUR)

Koriun SAHRADIAN (UKR)

60kg

Hleb MAKARANKA (AIN)

Anvar ALLAKHIAROV (AIN)

Gevorg GHARIBYAN (ARM)

Nihat MAMMADLI (AZE)

Nedyalko PETROV (BUL)

Nikolai MOHAMMADI (DEN)

Helary MAEGISALU (EST)

Leo TUDEZCA (FRA)

Pridon ABULADZE (GEO)

Georgios SCARPELLO (GER)

Ilias ZAIRAKIS (GRE)

Melkamu FETENE (ISR)

Justas PETRAVICIUS (LTU)

Victor CIOBANU (MDA)

Michal Jacek TRACZ (POL)

Razvan ARNAUT (ROU)

Kerem KAMAL (TUR)

Viktor PETRYK (UKR)

Jamal VALIZADEH (UWW)

63kg

Illia VALEUSKI (AIN)

Rakhman TAVMURZAEV (AIN)

Hrachya POGHOSYAN (ARM)

Aker SCHMID (AUT)

Murad MAMMADOV (AZE)

Edmond NAZARYAN (BUL)

Ivan LIZATOVIC (CRO)

Brian SANTIAGO (DEN)

Stefan CLEMENT (FRA)

Leri ABULADZE (GEO)

Christopher KRAEMER (GER)

Abere FETENE (ISR)

Jacopo SANDRON (ITA)

Aleksandrs JURKJANS (LAT)

Mairbek SALIMOV (POL)

Pavel ALEXE (ROU)

Georgij TIBILOV (SRB)

Virgil BICA (SWE)

Enes BASAR (TUR)

Oleksandr HRUSHYN (UKR)

67kg

Maksim NEHODA (AIN)

Aslan VISAITOV (AIN)

Gjete PRENGA (ALB)

Slavik GALSTYAN (ARM)

Hasrat JAFAROV (AZE)

Abu AMAEV (BUL)

William REENBERG (DEN)

Nestori MANNILA (FIN)

Mamadassa SYLLA (FRA)

Diego CHKHIKVADZE (GEO)

David MANYIK (HUN)

Shon NADORGIN (ISR)

Ignazio SANFILIPPO (ITA)

Kristupas SLEIVA (LTU)

Donior ISLAMOV (MDA)

Morten THORESEN (NOR)

Mateusz BERNATEK (POL)

Mihai MIHUT (ROU)

Sebastian NAD (SRB)

Niklas OEHLEN (SWE)

Murat FIRAT (TUR)

Artur POLITAIEV (UKR)

72kg

Aliaksandr LIAVONCHYK (AIN)

Dmitrii ADAMOV (AIN)

Ashot KHACHATRYAN (ARM)

Ulvu GANIZADE (AZE)

Deyvid DIMITROV (BUL)

Dominik ETLINGER (CRO)

Gagik SNJOYAN (FRA)

Otar ABULADZE (GEO)

Michael WIDMAYER (GER)

Krisztian VANCZA (HUN)

Valentin PETIC (MDA)

Haavard JOERGENSEN (NOR)

Roman PACURKOWSKI (POL)

Iulian LUNGU (ROU)

Mate NEMES (SRB)

Michael PORTMANN (SUI)

Selcuk CAN (TUR)

Andrii KULYK (UKR)

77kg

Pavel LIAKH (AIN)

Malkhas AMOYAN (ARM)

Sanan SULEYMANOV (AZE)

Stoyan KUBATOV (BUL)

Antonio KAMENJASEVIC (CRO)

Oldrich VARGA (CZE)

Marcos SANCHEZ (ESP)

Jonni SARKKINEN (FIN)

Ibrahim GHANEM (FRA)

Iuri LOMADZE (GEO)

Idris IBAEV (GER)

Zoltan LEVAI (HUN)

Riccardo ABBRESCIA (ITA)

Paulius GALKINAS (LTU)

Alexandrin GUTU (MDA)

Juan AAK (NOR)

Patryk BEDNARZ (POL)

Ilie COJOCARI (ROU)

Adlet TIULIUBAEV (AIN)

Ali ARSALAN (SRB)

Fabio DIETSCHE (SUI)

Per OLOFSSON (SWE)

Yunus BASAR (TUR)

Ihor BYCHKOV (UKR)

82kg

Stanislau SHAFARENKA (AIN)

Aues GONIBOV (AIN)

Kelsi NELAJ (ALB)

Karen KHACHATRYAN (ARM)

Michael WAGNER (AUT)

Rafig HUSEYNOV (AZE)

Aik MNATSAKANIAN (BUL)

Filip SACIC (CRO)

Johnny Just BUR (FRA)

Gela BOLKVADZE (GEO)

Deni NAKAEV (GER)

Evangelos BOUKIS (GRE)

Erik SZILVASSY (HUN)

Mihail BRADU (MDA)

Adam GARDZIOLA (POL)

Vasile COJOC (ROU)

Marc WEBER (SUI)

Mats AHLGREN (SWE)

Burhan AKBUDAK (TUR)

Yaroslav FILCHAKOV (UKR)

87kg

Kiryl MASKEVICH (AIN)

Milad ALIRZAEV (AIN)

Gevorg TADEVOSYAN (ARM)

Lukas STAUDACHER (AUT)

Islam ABBASOV (AZE)

Yoan DIMITROV (BUL)

Ivan HUKLEK (CRO)

Andreas VAELIS (EST)

Waltteri LATVALA (FIN)

Tourpal MAGAMADOV (FRA)

Achiko BOLKVADZE (GEO)

Pascal EISELE (GER)

David LOSONCZI (HUN)

Martynas NEMSEVICIUS (LTU)

Viorel BURDUJA (MDA)

Marcel STERKENBURG (NED)

Exauce MUKUBU (NOR)

Artsiom SHUMSKI (POL)

Nicu OJOG (ROU)

Aleksandr KOMAROV (SRB)

Ramon BETSCHART (SUI)

Alex KESSIDIS (SWE)

Ali CENGIZ (TUR)

Zhan BELENIUK (UKR)

97kg

Abubakar KHASLAKHANAU (AIN)

Artur SARGSIAN (AIN)

Artur ALEKSANYAN (ARM)

Daniel GASTL (AUT)

Murad AHMADIYEV (AZE)

Kiril MILOV (BUL)

Filip SMETKO (CRO)

Artur OMAROV (CZE)

Richard KARELSON (EST)

Arvi SAVOLAINEN (FIN)

Giorgi MELIA (GEO)

Anton VIEWEG (GER)

Michail IOSIFIDIS (GRE)

Tamas LEVAI (HUN)

Nikoloz KAKHELASHVILI (ITA)

Vilius LAURINAITIS (LTU)

Rostislav COVALI (MDA)

Tyrone STERKENBURG (NED)

Felix BALDAUF (NOR)

Tadeusz MICHALIK (POL)

Patrik GORDAN (ROU)

Artur SARGSIAN (AIN)

Mihail KAJAIA (SRB)

Aleksandar STJEPANETIC (SWE)

Metehan BASAR (TUR)

Vladlen KOZLIUK (UKR)

130kg

Kiryl HRYSHCHANKA (AIN)

Sergei SEMENOV (AIN)

David OVASAPYAN (ARM)

Beka KANDELAKI (AZE)

Heiki NABI (EST)

Konsta MAEENPAEAE (FIN)

Iakobi KAJAIA (GEO)

Franz RICHTER (GER)

Apostolos TSIOVOLOS (GRE)

Dariusz VITEK (HUN)

Danila SOTNIKOV (ITA)

Mantas KNYSTAUTAS (LTU)

Oskar MARVIK (NOR)

Alin ALEXUC CIURARIU (ROU)

Boris PETRUSIC (SRB)

Delian ALISHAHI (SUI)

Riza KAYAALP (TUR)

Mykhailo VYSHNYVETSKYI (UKR)

Femminile

50kg

Nadezhda SOKOLOVA (AIN)

Viyaleta REBIKAVA CHYRYK (AIN)

Mariya STADNIK (AZE)

Miglena SELISHKA (BUL)

Emma LUTTENAUER (FRA)

Szimonetta SZEKER (HUN)

Emanuela LIUZZI (ITA)

Gabija DILYTE (LTU)

Anna LUKASIAK (POL)

Emilia VUC (ROU)

Khrystyna BASYCH (SVK)

Evin DEMIRHAN YAVUZ (TUR)

Oksana LIVACH (UKR)

53kg

Elnura MAMMADOVA (AZE)

Vanesa KALADZINSKAYA (AIN)

Irena BINKOVA (BUL)

Tatiana DEBIEN (FRA)

Anastasia BLAYVAS (GER)

Maria PREVOLARAKI (GRE)

Sztalvira ORSUS (HUN)

Laura STANELYTE (LTU)

Iulia LEORDA (MDA)

Katarzyna KRAWCZYK (POL)

Beatrice FERENT (ROU)

Ekaterina POLESHCHUK (AIN)

Jonna MALMGREN (SWE)

Zeynep YETGIL (TUR)

Mariia YEFREMOVA (UKR)

55kg

Ekaterina VERBINA (AIN)

Oleksandra KOGUT (AUT)

Gultakin SHIRINOVA (AZE)

Sezen BELBEROVA (BUL)

Ambre CHEVREAU (FRA)

Annika WENDLE (GER)

Erika BOGNAR (HUN)

Mariana DRAGUTAN (MDA)

Magdalena GLODEK (POL)

Andreea ANA (ROU)

Tuba DEMIR (TUR)

Mariia VYNNYK (UKR)

57kg

Iryna KURACHKINA (AIN)

Veronika CHUMIKOVA (AIN)

Zhala ALIYEVA (AZE)

Evelina NIKOLOVA (BUL)

Anna MICHALCOVA (CZE)

Graciela SANCHEZ DIAZ (ESP)

Amel REBIHA (FRA)

Tamara DOLLAK (HUN)

Aurora RUSSO (ITA)

Anhelina LYSAK (POL)

Ana PUIU (ROU)

Evelina HULTHEN (SWE)

Elvira KAMALOGLU (TUR)

Solomiia VYNNYK (UKR)

59kg

Kseniya STANKEVICH (AIN)

Anastasiia SIDELNIKOVA (AIN)

Alyona KOLESNIK (AZE)

Fatme SHABAN (BUL)

Celeste SION (FRA)

Kelsey BARNES (GBR)

Sandra PARUSZEWSKI (GER)

Ramona GALAMBOS (HUN)

Ramina MAMEDOVA (LAT)

Anastasia NICHITA (MDA)

Othelie HOEIE (NOR)

Patrycja GIL (POL)

Kateryna ZHYDACHEVSKA (ROU)

Sevval CAYIR (TUR)

Yuliia TKACH (UKR)

62kg

Veranika IVANOVA (AIN)

Alina KASABIEVA (AIN)

Birgul SOLTANOVA (AZE)

Bilyana DUDOVA (BUL)

Lydia PEREZ (ESP)

Viktoria VESSO (EST)

Ameline DOUARRE (FRA)

Luisa NIEMESCH (GER)

Elena ESPOSITO (ITA)

Anastasija GRIGORJEVA (LAT)

Mariana CHERDIVARA ESANU (MDA)

Grace BULLEN (NOR)

Aleksandra WOLCZYNSKA (POL)

Amina CAPEZAN (ROU)

Johanna LINDBORG (SWE)

Ebru DAGBASI (TUR)

Iryna KOLIADENKO (UKR)

65kg

Tatsiana PAULAVA (AIN)

Amina TANDELOVA (AIN)

Gergana STOYANOVA (BUL)

Iris THIEBAUX (FRA)

Anne NUERNBERGER (GER)

Nikoleta BARMPA (GRE)

Elma ZEIDLERE (LAT)

Irina RINGACI (MDA)

Kriszta Tunde INCZE (ROU)

Kadriye AKSOY (TUR)

Alla BELINSKA (UKR)

68kg

Hanna SADCHANKA (AIN)

Vusala PARFIANOVICH (AIN)

Albina DRAZHI (ALB)

Elis MANOLOVA (AZE)

Mimi HRISTOVA (BUL)

Adela HANZLICKOVA (CZE)

Nerea PAMPIN BLANCO (ESP)

Koumba LARROQUE (FRA)

Eyleen SEWINA (GER)

Noémi SZABADOS (HUN)

Karolina POK (HUN)

Laura GODINO (ITA)

Danute DOMIKAITYTE (LTU)

Natalia STRZALKA (POL)

Paula ROTARU (ROU)

Nesrin BAS (TUR)

Tetiana SOVA RIZHKO (UKR)

72kg

Viktoryia RADZKOVA (AIN)

Kseniia BURAKOVA (AIN)

Yuliana YANEVA (BUL)

Pauline LECARPENTIER (FRA)

Eleni CHRYSIKAKI (GRE)

Ilana KRATYSH (ISR)

Dalma CANEVA (ITA)

Wiktoria CHOLUJ (POL)

Alexandra ANGHEL (ROU)

Fanni NAGY NAD (SRB)

Tindra SJOEBERG (SWE)

Buse TOSUN (TUR)

Iryna ZABLOTSKA (UKR)

76kg

Anastasiya ZIMIANKOVA (AIN)

Vanesa GEORGIEVA (BUL)

Epp MAE (EST)

Kendra DACHER (FRA)

Francy RAEDELT (GER)

Aikaterini PITSIAVA (GRE)

Bernadett NAGY (HUN)

Veronika NYIKOS (HUN)

Enrica RINALDI (ITA)

Kamile GAUCAITE (LTU)

Catalina AXENTE (ROU)

Rita TALISMANOVA (AIN)

Yasemin ADAR YIGIT (TUR)

Anastasiya ALPYEYEVA (UKR)

Foto: UWW