Lotta, Frank Chamizo si prende il bronzo nei -79 kg e conquista la sua nona medaglia agli Europei!

Si conclude con una bella notizia per l’Italia la sesta e penultima giornata dei Campionati Europei 2024 di lotta, in corso di svolgimento a Bucarest (in Romania) fino a domenica 18 febbraio. Frank Chamizo ha infatti conquistato la medaglia di bronzo nella categoria di peso non olimpica dei 79 kg, centrando il nono podio consecutivo (su altrettante partecipazioni) nella rassegna continentale.

L’azzurro, dopo aver perso ieri la semifinale contro il bielorusso Magomedkhabib Kadimagomedov (sconfitto oggi in Finale dal russo Akhmed Usmanov), ha dominato il match odierno con in palio la terza moneta battendo ai punti per 5-1 il turco Ramazan Ishak Sari e portando a casa la nona medaglia della carriera agli Europei, che diventano dieci conteggiando anche l’argento agli European Games di Baku 2015.

Una sequenza di risultati davvero impressionante, anche perché quella dei 79 kg è la quarta categoria diversa in cui Chamizo sale sul podio europeo. Ricordiamo inoltre che nel 2010, quando rappresentava ancora i colori di Cuba da teenager, aveva vinto l’oro ai Campionati Panamericani addirittura nei 55 kg. La spedizione tricolore a Bucarest termina dunque con un bilancio di 3 medaglie, dopo i bronzi di Danila Sotnikov nella greco-romana (130 kg) e di Enrica Rinaldi nella femminile (76 kg).

Gli ultimi azzurri impegnati nelle eliminatorie dello stile libero sono infatti usciti definitivamente di scena, mancando anche l’appuntamento con i ripescaggi di domani. Raul Caso ha perso al debutto nei 74 kg con il moldavo Vasile Diacon, mentre Abraham Conyedo ha avuto la peggio nei 125 kg con l’ucraino Murazi Mchelidze. Out agli ottavi invece negli 86 kg Aron Caneva contro il moldavo Ivan Ichizili.