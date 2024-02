Lotta, Europei 2024: assegnati gli ultimi cinque titoli continentali nello stile libero maschile

Si è appena conclusa la settima e ultima giornata dei Campionati Europei 2024 di lotta olimpica, disputati sulle materassine della Polyvalent Hall di Bucarest (in Romania). Day-7 in cui sono stati assegnati gli ultimi cinque titoli della rassegna continentale, tutti in categorie (olimpiche e non olimpiche) dello stile libero al maschile.

Italia assente quest’oggi, dopo l’uscita di scena nelle eliminatorie di ieri da parte di Raul Caso, Aron Caneva e Abraham Conyedo. La spedizione azzurra ha conquistato tre bronzi complessivi grazie a Danila Sotnikov nella greco-romana (130 kg), Enrica Rinaldi nella femminile (76 kg) e Frank Chamizo nella lotta libera maschile (79 kg).

Per quanto riguarda le categorie a cinque cerchi, si sono laureati Campioni d’Europa stasera lo slovacco Taimuraz Salkazanov nei 74 kg (5-0 in finale sul turco Soner Demirtas), il greco Dauren Kurugliev negli 86 kg (2-1 nell’atto conclusivo sul rappresentante di San Marino Myles Nazem Amine) ed il turco Taha Akgul nei 125 kg (5-4 sul georgiano Geno Petriashvili). Negli eventi non olimpici, hanno vinto il russo Abasgadzhi Magomedov nei 61 kg ed il turco Feyzullah Akturk nei 92 kg.