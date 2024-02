Lotta, Europei Bucarest 2024: Frank Chamizo centra la finale per il bronzo!

Frank Chamizo combatterà per il bronzo nella categoria di peso non olimpica dei -79 kg dello stile libero agli Europei senior 2024 di lotta in corso a Bucarest, in Romania: l’azzurro tornerà domani sulle materassine romene per regalare all’Italia la terza medaglia dopo quelle di Danila Sotnikov ed Enrica Rinaldi.

Nella categoria di peso non olimpica di -79 kg dello stile libero Frank Chamizo supera nel turno di qualificazione agli ottavi per 2-1 il serbo Hetik Cabolov, poi regola negli ottavi con un netto 6-0 l’estone Erik Reinbok, ed infine elimina nei quarti per 6-5 l’azero Orkhan Abasov.

Nel penultimo atto, però, l’azzurro cede al cospetto del bielorusso Magomedkhabib Kadimagomedov, in gara come atleta neutrale indipendente, vicecampione olimpico in carica nei -74 kg, il quale a Tokyo superò Chamizo in semifinale e che quest’oggi si impone per 4-0.

Nella categoria di peso olimpica dei -97 kg dello stile libero Benjamin Honis esce nel turno di qualificazione agli ottavi, battuto dallo slovacco Batyrbek Tcakulov, che si impone per superiorità tecnica con incontro interrotto sul punteggio di 10-0. Lo slovacco esce nei quarti ed Honis non viene ripescato.

Negli ottavi di finale della categoria di peso non olimpica dei -70 kg Gianluca Talamo viene battuto dall’elvetico Marc Dietsche col punteggio di 6-5. Lo svizzero viene poi eliminato nei quarti di finale e per l’azzurro svanisce l’ipotesi del ripescaggio.

Nell’unico turno dei ripescaggi della categoria di peso olimpica dei -57 kg della lotta femminile Aurora Russo viene battuta dalla moldava Mihaela Samoil, che si impone per schienamento, giunto quando l’azzurra era già sotto 0-5.

Domani si concluderanno le eliminatorie dello stile libero e nelle categorie di peso olimpiche per l’Italia saranno in gara Raul Caso nei -74 kg, Aron Caneva nei -86 kg ed Abraham Conyedo nei -125 kg. Per queste categorie ripescaggi e finali sono previsti domenica, mentre si disputerà domani la finale di Frank Chamizo.