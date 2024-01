Lorenzo Musetti accetta la sconfitta: “3 ore e mezza ad un livello molto alto. La fortuna girerà”

Lorenzo Musetti è stato eliminato dal transalpino Luca Van Assche nei trentaduesimi degli Australian Open 2024 di tennis: il francese si è imposto con lo score di 6-3 3-6 6-7 (5) 6-3 6-0 in tre ore e cinquanta minuti di gioco. In conferenza stampa traspare tutta la delusione dell’azzurro.

L’analisi della sconfitta odierna: “Sicuramente è stato un match molto duro, molto lottato sin dall’inizio. Non sono sicuramente partito bene, al contrario di Van Assche, poi sono riuscito a trovare di più il ritmo, a trovare una soluzione di gioco migliore contro contro il suo tennis. Oggi onestamente ha giocato per 3 ore e mezza ad un livello molto alto, quindi sicuramente i complimenti vanno fatti anche all’avversario“.

Sull’andamento dell’incontro: “Peccato, perché comunque dopo aver vinto il terzo set in maniera così complicata, con un tiebreak importante, giocato bene, e nei momenti giusti, nei momenti importanti, aver fatto la cosa giusta, era un momento positivo. Peccato non aver preso il largo nel quarto set, quando ne ho avuto ho avuto l’occasione“.

Gli ultimi game del match: “Ho avuto un po’ di sfortuna sul finale, come ad inizio quinto set, purtroppo è un periodo in cui la fortuna non è tanto dalla mia parte, però prima o poi girerà. Lui è stato bravo poi a non concedere più nulla, io purtroppo non sono riuscito più ad essere così tanto solido, a dargli fastidio, quindi nel quinto set ha preso il largo“.

Sui prossimi tornei in programma, a partire da Montpellier, che resta in dubbio: “Non so ancora se giocherò, comunque di sicuro farò fino ad Indian Wells, giocando a Marsiglia, a Rotterdam, a Doha ed a Dubai. Quindi Montpellier è in forse“.

