Australian Open, Lorenzo Musetti si scioglie alla distanza e cede a Van Assche in 5 set

Si chiude mestamente l’avventura di Lorenzo Musetti in questi Australian Open 2024. Il carrarino (n.28 del mondo) è stato sconfitto nel secondo turno dal francese Luca Van Assche (n.79 del ranking) con il punteggio di 6-3 3-6 6-7 (5) 6-3 6-0 in 3 ore e 49 minuti di partita. Una prestazione negativa, soprattutto per il modo in cui il toscano si è fatto rimontare dal suo avversario, non mettendo in pratica nessuno dei propositi di cui tanto si è parlato alla vigilia.

Un vero peccato perdere in questo modo, in riferimento anche al turpiloquio dell’ultima frazione che sta a rappresentare le criticità del ragazzo in questo momento. Il transalpino, quindi, approda al terzo turno e affronterà il vincente della sfida tra Stefanos Tsitsipas e Jordan Thompson.

Nel primo set è il francese a condurre la danze. Troppo passivo il carrarino e per Van Assche è facile costruire e concludere con le sue accelerazioni. Il break si tramuta in realtà nel quarto game e il transalpino ha una chance del doppio break nel sesto. Musetti ha uno scatto d’orgoglio nel settimo gioco, ma le due palle del contro-break non vengono sfruttate a dovere. E il parziale si conclude sul 6-3 in favore del 19enne d’Oltralpe.

Nel secondo set il toscano si dà una scossa e con alcune ottime accelerazioni di dritto arriva il tanto agognato break nel sesto game. Un bagliore di luce in tanta oscurità che gli consente di archiviare la frazione sul 6-3 e di rilanciare le proprie quotazioni nella partita.

Nel terzo set però Musetti va a corrente alternata: momenti di grande difficoltà come nel quarto game (break), altri di brillantezza nel quinto (contro-break). Un’altalena di emozioni, con Lorenzo che annulla tre palle break nel sesto gioco, che si sublima nel tie-break. La gestione della tensione è migliore nell’italiano, che archivia il tutto sul 7-5.

Nel quarto set l’inerzia sembra dalla parte del toscano, ma a metà della frazione si spegne la luce. Dal 3-2 in proprio favore, il carrarino subisce un’imbarazzante serie di giochi in cui ci sono in parte anche i meriti di Van Assche, molto abile in difesa. Tuttavia, lo scoramento e la frustrazione condizionano il tennista nostrano, che perde malamente la frazione 6-3.

Nel quinto set si segue il medesimo spartito e il colpo di grazia c’è nel terzo game, quando, già indietro di un break, Musetti non riesce a capitalizzare quattro palle del contro-break. In quel momento finisce la partita e il giocatore tricolore si lascia andare completamente, subendo un pesantissimo 6-0.

Foto: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Tennis su OA Sport...