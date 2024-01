LIVE Zeppieri-Norrie, Australian Open 2024 in DIRETTA: il romano sogna una nuova impresa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonanotte amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno degli Australian Open 2024 tra Giulio Zeppieri e Cameron Norrie.

Grande occasione per il tennista romano, che gioca per la seconda volta un 2° turno Major e che spera di issarsi per la prima volta in carriera al 3° turno. Dopo essersi qualificato ed aver sconfitto in 4 set Dusan Lajovic, l’azzurro proverà a vincere la terza partita in uno Slam, dopo quella vinta contro Alexander Bublik al Roland Garros 2023 e quella di martedì. Di fronte ci sarà il ‘cagnaccio’ britannico Cameron Norrie, numero 19 del mondo che è anche la sua testa di serie in questo torneo.

La partita appare non impossibile, seppur Zeppieri parta sfavorito. Il tennista azzurro dovrà essere molto bravo a interpretare il match su meno scambi possibile, come fatto contro Lajovic. Se l’italiano saprà incutere il giusto timore al britannico, questi potrebbe anche disunirsi e cominciare a regalare oltremodo su campi che non sono lenti come li preferirebbe e in cui la palla viaggia eccome. Servirà dunque un’altra impresa dell’azzurro, anche se fin qui il torneo dell’Italia è stato oltremodo positivo, con già tre giocatori piazzati al 3° turno.

Vincendo, Zeppieri si isserebbe, live, fino alla posizione numero 100 della classifica mondiale. Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Zeppieri e Norrie, che partirà alle ore 01.00.

Foto: LaPresse

