LIVE Sonego-Alcaraz, Australian Open 2024 in DIRETTA: serve l’impresa della vita contro il n.2 del mondo

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo Sonego e Carlos Alcaraz, match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024. Sulla Rod Laver Arena il tennista piemontese va alla caccia dell’impresa della vita contro il numero 2 del mondo.

All’esordio in questo torneo Sonego ha battuto in rimonta Daniel Evans. La sfida con il britannico, durata 3 ore e 43 minuti, è stata una vera maratona, con l’italiano che ha trionfato per 4-6, 7-6, 6-2, 7-6. In quest’inizio di stagione il piemontese ha giocato la United Cup, due sconfitte con Zverev e Mannarino, ed il torneo di Adelaide, in cui ha perso al secondo turno con Korda.

Nell’esordio stagionale Alcaraz ha avuto vita facile contro Richard Gasquet con il punteggio di 7-6, 6-1, 6-2. Il veterano francese è riuscito ad impensierire l’avversario solamente per un set, prima di soccombere alla potenza dei colpi dello spagnolo. Il numero 2 del mondo ha scelto di iniziare la propria stagione direttamente agli Australian Open, senza giocare nessun torneo prima di questo Slam.

Sonego ed Alcaraz si sono già affrontati una volta a livello Atp: le racchette dei due giocatori si sono incrociate nel 2021 sul cemento di Cincinnati, dove si impose per 6-3, 7-6 l’azzurro. Va rimarcato però che negli ultimi due anni sono cambiate molte cose, tra cui il livello dello spagnolo, che nel mentre ha vinto, tra il resto, uno Slam.

La sfida tra Sonego ed Alcaraz sarà il secondo incontro sulla Rod Laver Arena a partire dalle 02.00, ma in programma non prima delle 03.30 italiane. L’incontro sarà visibile su Eurosport 1 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Sonego-Alcaraz, secondo match dalle 02.00, con aggiornamenti punto dopo punto. Buon divertimento!

