LIVE Snowboard, PSL Pamporovo 2024 in DIRETTA: prosegue la caccia di Bormolini al leader Karl

L’Italia ha fino a questo momento incantato e sta vivendo una delle migliori stagioni della sua storia, i podi azzurri conquistati fino a questo momento sono addirittura 12. La situazione nelle varie classifiche è particolarmente interessante: al maschile Benjamin Karl guida la classifica generale con 323 punti, ma Maurizio Bormolini e Edwin Coratti inseguono rispettivamente in seconda e in terza posizione con 289 e 259 punti; nella classifica dedicata al parallelo Arvid Auner è al comando con 160 punti, Daniele Bagazza è secondo con 140 e Maurizio Barmolini è terzo con 129. Al femminile Ramona Theresia Hofmeister è sempre più leader sia in classifica generale (429 punti), che nella classifica di PSL (200 punti), con Lucia Dalmasso seconda nell’overall (334 punti) e terza nel PSL (109 punti). L’Italia si presenterà al via delle qualificazioni odierne con una vera e propria corazzata: Maurizio Bormolini, Daniele Bagozza, Roland Fischnaller, , Edwin Coratti, Aaron March e Mirko Felicetti al maschile e Lucia Dalmasso, Elisa Caffont e Jasmin Coratti al femminile.

Foto: LaPresse