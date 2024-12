SIAMO UNA SQUADRA ‘FORTISSIMI’! Doppietta italiana nel PGS di Cortina: Daniele Bagozza vince davanti ad Aaron March

Sei gare nella Coppa del Mondo di snowboard alpino al maschile quest’anno, quattro vittorie italiane. Il primo a bissare il trionfo è Daniele Bagozza: dopo essersi imposto nel PSL di Yanqing in Cina, questa volta trionfa, davanti al pubblico di casa, in quel di Cortina d’Ampezzo, nel PGS. Seconda vittoria della carriera in gigante, settima a livello individuale nel massimo circuito internazionale.

L’azzurro, classe 1995, ha dato spettacolo oggi sulle nevi italiane: aveva già centrato il miglior crono nelle qualifiche, poi è stato abile turno dopo turno a superare i suoi rivali (che rischio in semifinale, quando è riuscito ad avanzare per pochissimi centimetri al photofinish). Nella finalissima tutta italiana ha superato di tredici centesimi il compagno di squadra Aaron March.

Il terzo posto è andato, in una sfida tutta austriaca, ad Alexander Payer, che ha superato il connazionale Fabian Obmann. Da segnalare le uscite premature del leader della classifica di Coppa, lo sloveno Tim Mastnak, e del veterano austriaco Benjamin Karl, addirittura fuori nelle qualificazioni.

Fuori ai quarti di finale Gabriel Messner e Roland Fischnaller, eliminati agli ottavi Maurizio Bormolini ed Edwin Coratti. In classifica generale ora Bagozza è a soli 16 punti di distacco da Mastnak, in seconda posizione, poi Bormolini. Prossimo appuntamento il 21 dicembre a Davos per un PSL.