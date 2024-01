LIVE Short track, Europei 2024 in DIRETTA: Pietro Sighel guida gli azzurri

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2024 di short track a Danzica (Polonia). Sull’anello di ghiaccio polacco sarà un day-2 in cui verranno assegnate le prime medaglie della competizione continentale. Il programma prevede 500 e 1500 metri uomini e donne fino alle Finali, nonché il penultimo atto della staffetta femminile.

L’Italia cercherà di mettersi in evidenza. Fari puntati su Pietro Sighel. Il 24enne trentino non ha brillato particolarmente nel corso delle tappe di Coppa del Mondo, se si fa eccezione per la prima uscita stagionale a Montreal (Canada) dove ha ottenuto un podio nei 500 metri. Da quel momento Sighel ha fatto fatica a confermarsi su certi standard.

Si spera che nella rassegna europea riesca a ritrovarsi, esprimendo la propria esplosività sui pattini. Sul versante femminile l’assenza di Martina Valcepina inciderà sulle prestazioni del gruppo, ma Arianna Sighel e compagne spingeranno per dare il loro 101%, gettando il cuore oltre l’ostacolo.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della seconda giornata degli Europei 2024 di short track a Danzica (Polonia): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle 13.32 con le semifinali dei 1500 metri donne. Buon divertimento!

Foto: LaPresse

